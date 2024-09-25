UPDATE HURRICANE HELENE

MITCH ELLERBEE MANAGER OF THE THOMASTON-UPSON AIRPORT SAYS EFFORTS ARE UNDERWAY TO BATTON DOWN ALL AIRCRAFT AT THE AIRPORT AS HURRICANE HELENE APPROACHES. MITCH'S WEATHER SOURCES INDICATE THE STORM WILL PROBABLY APPROACH THIS PART OF GEORGIA AROUND 4AM FRIDAY WITH HEAVY WIND AND RAIN. A FLASH FLOOD WATCH HAS BEEN POSTED FOR ALMOST 100 COUNTIES INCLUDING UPSON AND SURROUNDING COUNTIES. UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID HIS OFFICE IS IN TOUCH WITH UPSON EMERGENCY MANAGEMENT DIRECTOR TO PLAN FOR ANY ROAD HAZARDS AND FLOODING.
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