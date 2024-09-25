Wednesday, September 25, 2024

UPDATE HURRICANE HELENE

 MITCH  ELLERBEE  MANAGER OF  THE  THOMASTON-UPSON AIRPORT  SAYS  EFFORTS  ARE  UNDERWAY  TO  BATTON  DOWN  ALL  AIRCRAFT  AT  THE  AIRPORT  AS  HURRICANE  HELENE  APPROACHES.  MITCH'S  WEATHER  SOURCES  INDICATE  THE  STORM  WILL  PROBABLY  APPROACH  THIS  PART  OF  GEORGIA  AROUND   4AM  FRIDAY  WITH  HEAVY  WIND  AND  RAIN.   A  FLASH  FLOOD  WATCH  HAS  BEEN POSTED  FOR  ALMOST   100  COUNTIES  INCLUDING  UPSON  AND  SURROUNDING  COUNTIES. UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAID  HIS  OFFICE  IS  IN  TOUCH  WITH  UPSON  EMERGENCY  MANAGEMENT  DIRECTOR  TO  PLAN  FOR  ANY  ROAD  HAZARDS  AND FLOODING.   

Posted by WTGA AM & FM at 11:56 AM

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