Monday, August 19, 2024

THOM ZONING COMMISSION RECOMMENDS REZONING OLD SYDNEY'S

 THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION  VOTED  UNANIMOUSLY  TO  RECOMMEND  TO  THE  CITY  COUNCIL  A   REZONING  AT  THE  OLD  SYDNEY'S  PROPERTY  AT  THE  INTERSECTION  OF  SOUTH  CHURCH  AND  CENTER,  MONDAY.   PROPERTY  OWNER  MATT  SMITH IS  REQUESTING  THAT  THE  PROPERTY  AT  754  SOUTH  CHURCH  BE  REZONED  FROM  R-1  TO  C-2  GENERAL  COMMERCIAL  FOR  A  RESTAURANT  ON  THE  ORDER OF  A  WAFFLE  HOUSE OR  SUCH.  COMMISSION  MEMBER  PRISCILLA  MCCOY  WHO  MADE  THE  MOTION  TO  APPROVE,  FOLLOWED  CITY  HALL'S  RECOMMENDATION  THAT  IT  BE  LIMITED  TO  A  FOOD  AND  BEVERAGE  BUSINESS  AND    TO  ENSURE  MINIMUMAL  IMPACT  TO  THE   NEAR-BY  RESIDENTIAL  AREA. THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  WILL  MAKE  THE  FINAL  DECISION  ON  THE  REZONING.

Posted by WTGA AM & FM at 1:34 PM

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