THOM ZONING COMMISSION RECOMMENDS REZONING OLD SYDNEY'S

THE THOMASTON ZONING COMMISSION VOTED UNANIMOUSLY TO RECOMMEND TO THE CITY COUNCIL A REZONING AT THE OLD SYDNEY'S PROPERTY AT THE INTERSECTION OF SOUTH CHURCH AND CENTER, MONDAY. PROPERTY OWNER MATT SMITH IS REQUESTING THAT THE PROPERTY AT 754 SOUTH CHURCH BE REZONED FROM R-1 TO C-2 GENERAL COMMERCIAL FOR A RESTAURANT ON THE ORDER OF A WAFFLE HOUSE OR SUCH. COMMISSION MEMBER PRISCILLA MCCOY WHO MADE THE MOTION TO APPROVE, FOLLOWED CITY HALL'S RECOMMENDATION THAT IT BE LIMITED TO A FOOD AND BEVERAGE BUSINESS AND TO ENSURE MINIMUMAL IMPACT TO THE NEAR-BY RESIDENTIAL AREA. THE THOMASTON CITY COUNCIL WILL MAKE THE FINAL DECISION ON THE REZONING.
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