Wednesday, May 22, 2024

UPSON COUNTY EMANCIPATION CELBRATION

 THE  UPSON  COUNTY  EMANCIPATION CELEBRATION  IS  SATURDAY  11AM  TILL 8PM,  INCUDING  THE  FREEDOM PARADE AT  11AM  DOWNTOWN,  THEN  IT  WILL  CONTINUE  AT  THE  LINCOLN PARK  SPEAKING  GROUNDS WITH  A  KIDS  ZONE,  CAR  SHOW  , LIVE MUSIC, AND  MORE.  THE  CHAIR  OF  THE  EVENT  DENEANE  JONES  SAYS  THE  PARADE  WILL  FORM  AT  THE  OLD  THOMASTON  MILLS  PARKING LOT--PROCEED  UP  BETHEL  STREET   THEN  TURN ONTO  THOMPSON  STREET   PAST  THE  POST  OFFICE   AND  AT  THE  INTERSECTION  OF  THOMPSON  AND  CHURCH  THE  PARADE  WILL  TURN  LEFT ONTO  CHURCH  STREET  AND  CONTINUE  STRAIGHT  TO  SOUTHSIDE  BP WHERE  IT  WILL  END.

Posted by WTGA AM & FM at 3:56 PM

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