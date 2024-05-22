UPSON COUNTY EMANCIPATION CELBRATION

THE UPSON COUNTY EMANCIPATION CELEBRATION IS SATURDAY 11AM TILL 8PM, INCUDING THE FREEDOM PARADE AT 11AM DOWNTOWN, THEN IT WILL CONTINUE AT THE LINCOLN PARK SPEAKING GROUNDS WITH A KIDS ZONE, CAR SHOW , LIVE MUSIC, AND MORE. THE CHAIR OF THE EVENT DENEANE JONES SAYS THE PARADE WILL FORM AT THE OLD THOMASTON MILLS PARKING LOT--PROCEED UP BETHEL STREET THEN TURN ONTO THOMPSON STREET PAST THE POST OFFICE AND AT THE INTERSECTION OF THOMPSON AND CHURCH THE PARADE WILL TURN LEFT ONTO CHURCH STREET AND CONTINUE STRAIGHT TO SOUTHSIDE BP WHERE IT WILL END.
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