ON THE PIPELINE

Tuesday, April 30, 2024

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 IS  IT   THE  FIRST  TIME   THOMASTON   HAS  EVER  BEEN  MENTIONED IN  A  NATIONAL  BEST-SELLER? THIS  MONTH  A  TV  SERIES  IS  RUNNING  ON   NETFLIX  STARING  JEFF  DANIELS  AS  ATLANTA  REAL  ESTATE  BROKER  CHARLIE CROKER  BASED ON  THE  BOOK "A  MAN  IN  FULL."   CHARLIE   FACES  BANKRUPTCY WHEN   POLITICAL  AND  BUSINESSES  INTERESTS  COLLIDE,  AS  HE  DEFENDS HIS  EMPIRE  FROM  THOSE  ATTEMPTING  TO  CAPITALIZE ON  HIS  FALL  FROM  GRACE.


IN  THE  BOOK  BY TOM  WOLFE,  PAGE  75,  CHARLIE IS  JETTING  TO  HIS  PLANTATION  IN SOUTH GA.  AND  SOMEONE  ON  THE  PLANE  LOOKS OUT  INTO  THE  DARK  AND  SAYS   SOMETHING  LIKE   "THOSE  LIGHTS  DOWN  THERE  MUST  BE     THOMASTON."  ITS  IMPRESSIVE  THAT  TOM  WOLFE  DID  THE  RESEARCH  TO  KNOW  T-TOWN  WAS  IN  THE  FLIGHT  PATH.



THE  ACETATE  DISC  WAS  STILL  WARM  WHEN  THE  ENGINEER  FROM  CAPICORN  RECORDS  WALKED  INTO  THE  ATHENS  FM WHERE  I  WAS  GEARING  UP  FOR  MY  10P  TO  MIDN  ALBUM  ROCK  SHOW.  IT  WAS  HOT  OFF  THE  ALLMAN  BROTHERS  SESSION  IN  MACON  AND  I  WAS  TOLD  IT  WAS  SEVEN  MINUTUES  OR  SO ,  AN  INSTRUMENTAL  WRITTEN  BY  DICKEY  BETTS.  CAPICORN  LOVED  US  BECAUSE  THEY  LOVED THE  COLLEGE  MUSIC  MARKET,  SO  WE  WERE  ABLE  HELP  THEM LAUNCH  A  LOT OF PRODUCT. THE  ENGINEER  WAS  AN  ATHENS  BOY  AND  LOVED  HIS  MAMA'S  BISCUITS,  SO  HE  SHARED  LOTS  OF  BREAKING  GOOVES WITH  US  AND  WAS  ABLE  TO  MAKE  HIS  MOM'S  BREAKFAST. YEARS  LATER,  THAT  ATHENS  FM  WAS  SOLD, MOVED TO  ATLANTA  AND  IS  NOW  104.7 FM  THE  POP  CHRISTIAN  STATION  "THE FISH".   AFTER  ALL  THE  ZANY  STUFF  WE SAID    ON  THAT    FREQUENCY   AS    COLLEGE  ROCK  JOCKS,   IT  NEEDED  TO  BE  WASHED  IN  THE  BLOOD.




ITS  THE  FIRST  TIME  I  HAVE  EVER  SEEN  SOMEONE  IN  PERSON   ONE  WEEK   AND  THE NEXT  WEEK THEIR  CHARACTER  TURNS  UP  IN  A  COMEDY  SKITCH  ON  "SATURDAY NIGHT  LIVE."  WHO  IS  EX-PREZ  CANDIDATE/U.S.  SENATOR/S.C.  TIM  SCOTT-- STOCKING UP  ON  MASTERS  MERCH  IN  THE PRO SHOP  AT  AUGUST  NATIONAL. dave




 


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        IS  IT   THE  FIRST  TIME   THOMASTON   HAS  EVER  BEEN  MENTIONED IN  A  NATIONAL  BEST-SELLER? THIS  MONTH  A  TV  SERIES  IS  RUNNING  ON   NETFLIX  STARING  JEFF  DANIELS  AS  ATLANTA  REAL  ESTATE  BROKER  CHARLIE CROKER  BASED ON  THE  BOOK "A  MAN  IN  FULL."   CHARLIE   FACES  BANKRUPTCY WHEN   POLITICAL  AND  BUSINESSES  INTERESTS  COLLIDE,  AS  HE  DEFENDS HIS  EMPIRE  FROM  THOSE  ATTEMPTING  TO  CAPITALIZE ON  HIS  FALL  FROM  GRACE.


IN  THE  BOOK  BY TOM  WOLFE,  PAGE  75,  CHARLIE IS  JETTING  TO  HIS  PLANTATION  IN SOUTH GA.  AND  SOMEONE  ON  THE  PLANE  LOOKS OUT  INTO  THE  DARK  AND  SAYS   SOMETHING  LIKE   "THOSE  LIGHTS  DOWN  THERE  MUST  BE     THOMASTON."  ITS  IMPRESSIVE  THAT  TOM  WOLFE  DID  THE  RESEARCH  TO  KNOW  T-TOWN  WAS  IN  THE  FLIGHT  PATH.



THE  ACETATE  DISC  WAS  STILL  WARM  WHEN  THE  ENGINEER  FROM  CAPICORN  RECORDS  WALKED  INTO  THE  ATHENS  FM WHERE  I  WAS  GEARING  UP  FOR  MY  10P  TO  MIDN  ALBUM  ROCK  SHOW.  IT  WAS  HOT  OFF  THE  ALLMAN  BROTHERS  SESSION  IN  MACON  AND  I  WAS  TOLD  IT  WAS  SEVEN  MINUTUES  OR  SO ,  AN  INSTRUMENTAL  WRITTEN  BY  DICKEY  BETTS.  CAPICORN  LOVED  US  BECAUSE  THEY  LOVED THE  COLLEGE  MUSIC  MARKET,  SO  WE  WERE  ABLE  HELP  THEM LAUNCH  A  LOT OF PRODUCT. THE  ENGINEER  WAS  AN  ATHENS  BOY  AND  LOVED  HIS  MAMA'S  BISCUITS,  SO  HE  SHARED  LOTS  OF  BREAKING  GOOVES WITH  US  AND  WAS  ABLE  TO  MAKE  HIS  MOM'S  BREAKFAST. YEARS  LATER,  THAT  ATHENS  FM  WAS  SOLD, MOVED TO  ATLANTA  AND  IS  NOW  104.7 FM  THE  POP  CHRISTIAN  STATION  "THE FISH".   AFTER  ALL  THE  ZANY  STUFF  WE SAID    ON  THAT    FREQUENCY   AS    COLLEGE  ROCK  JOCKS,   IT  NEEDED  TO  BE  WASHED  IN  THE  BLOOD.




ITS  THE  FIRST  TIME  I  HAVE  EVER  SEEN  SOMEONE  IN  PERSON   ONE  WEEK   AND  THE NEXT  WEEK THEIR  CHARACTER  TURNS  UP  IN  A  COMEDY  SKITCH  ON  "SATURDAY NIGHT  LIVE."  WHO  IS  EX-PREZ  CANDIDATE/U.S.  SENATOR/S.C.  TIM  SCOTT-- STOCKING UP  ON  MASTERS  MERCH  IN  THE PRO SHOP  AT  AUGUST  NATIONAL. dave




 


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IN  THE  BOOK  BY TOM  WOLFE,  PAGE  75,  CHARLIE IS  JETTING  TO  HIS  PLANTATION  IN SOUTH GA.  AND  SOMEONE  ON  THE  PLANE  LOOKS OUT  INTO  THE  DARK  AND  SAYS   SOMETHING  LIKE   "THOSE  LIGHTS  DOWN  THERE  MUST  BE     THOMASTON."  ITS  IMPRESSIVE  THAT  TOM  WOLFE  DID  THE  RESEARCH  TO  KNOW  T-TOWN  WAS  IN  THE  FLIGHT  PATH.



THE  ACETATE  DISC  WAS  STILL  WARM  WHEN  THE  ENGINEER  FROM  CAPICORN  RECORDS  WALKED  INTO  THE  ATHENS  FM WHERE  I  WAS  GEARING  UP  FOR  MY  10P  TO  MIDN  ALBUM  ROCK  SHOW.  IT  WAS  HOT  OFF  THE  ALLMAN  BROTHERS  SESSION  IN  MACON  AND  I  WAS  TOLD  IT  WAS  SEVEN  MINUTUES  OR  SO ,  AN  INSTRUMENTAL  WRITTEN  BY  DICKEY  BETTS.  CAPICORN  LOVED  US  BECAUSE  THEY  LOVED THE  COLLEGE  MUSIC  MARKET,  SO  WE  WERE  ABLE  HELP  THEM LAUNCH  A  LOT OF PRODUCT. THE  ENGINEER  WAS  AN  ATHENS  BOY  AND  LOVED  HIS  MAMA'S  BISCUITS,  SO  HE  SHARED  LOTS  OF  BREAKING  GOOVES WITH  US  AND  WAS  ABLE  TO  MAKE  HIS  MOM'S  BREAKFAST. YEARS  LATER,  THAT  ATHENS  FM  WAS  SOLD, MOVED TO  ATLANTA  AND  IS  NOW  104.7 FM  THE  POP  CHRISTIAN  STATION  "THE FISH".   AFTER  ALL  THE  ZANY  STUFF  WE SAID    ON  THAT    FREQUENCY   AS    COLLEGE  ROCK  JOCKS,   IT  NEEDED  TO  BE  WASHED  IN  THE  BLOOD.




ITS  THE  FIRST  TIME  I  HAVE  EVER  SEEN  SOMEONE  IN  PERSON   ONE  WEEK   AND  THE NEXT  WEEK THEIR  CHARACTER  TURNS  UP  IN  A  COMEDY  SKITCH  ON  "SATURDAY NIGHT  LIVE."  WHO  IS  EX-PREZ  CANDIDATE/U.S.  SENATOR/S.C.  TIM  SCOTT-- STOCKING UP  ON  MASTERS  MERCH  IN  THE PRO SHOP  AT  AUGUST  NATIONAL. dave




 


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Posted by WTGA AM & FM at 6:54 PM

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