ON THE PIPELINE

IS IT THE FIRST TIME THOMASTON HAS EVER BEEN MENTIONED IN A NATIONAL BEST-SELLER? THIS MONTH A TV SERIES IS RUNNING ON NETFLIX STARING JEFF DANIELS AS ATLANTA REAL ESTATE BROKER CHARLIE CROKER BASED ON THE BOOK "A MAN IN FULL." CHARLIE FACES BANKRUPTCY WHEN POLITICAL AND BUSINESSES INTERESTS COLLIDE, AS HE DEFENDS HIS EMPIRE FROM THOSE ATTEMPTING TO CAPITALIZE ON HIS FALL FROM GRACE.
IN THE BOOK BY TOM WOLFE, PAGE 75, CHARLIE IS JETTING TO HIS PLANTATION IN SOUTH GA. AND SOMEONE ON THE PLANE LOOKS OUT INTO THE DARK AND SAYS SOMETHING LIKE "THOSE LIGHTS DOWN THERE MUST BE THOMASTON." ITS IMPRESSIVE THAT TOM WOLFE DID THE RESEARCH TO KNOW T-TOWN WAS IN THE FLIGHT PATH.
THE ACETATE DISC WAS STILL WARM WHEN THE ENGINEER FROM CAPICORN RECORDS WALKED INTO THE ATHENS FM WHERE I WAS GEARING UP FOR MY 10P TO MIDN ALBUM ROCK SHOW. IT WAS HOT OFF THE ALLMAN BROTHERS SESSION IN MACON AND I WAS TOLD IT WAS SEVEN MINUTUES OR SO , AN INSTRUMENTAL WRITTEN BY DICKEY BETTS. CAPICORN LOVED US BECAUSE THEY LOVED THE COLLEGE MUSIC MARKET, SO WE WERE ABLE HELP THEM LAUNCH A LOT OF PRODUCT. THE ENGINEER WAS AN ATHENS BOY AND LOVED HIS MAMA'S BISCUITS, SO HE SHARED LOTS OF BREAKING GOOVES WITH US AND WAS ABLE TO MAKE HIS MOM'S BREAKFAST. YEARS LATER, THAT ATHENS FM WAS SOLD, MOVED TO ATLANTA AND IS NOW 104.7 FM THE POP CHRISTIAN STATION "THE FISH". AFTER ALL THE ZANY STUFF WE SAID ON THAT FREQUENCY AS COLLEGE ROCK JOCKS, IT NEEDED TO BE WASHED IN THE BLOOD.
ITS THE FIRST TIME I HAVE EVER SEEN SOMEONE IN PERSON ONE WEEK AND THE NEXT WEEK THEIR CHARACTER TURNS UP IN A COMEDY SKITCH ON "SATURDAY NIGHT LIVE." WHO IS EX-PREZ CANDIDATE/U.S. SENATOR/S.C. TIM SCOTT-- STOCKING UP ON MASTERS MERCH IN THE PRO SHOP AT AUGUST NATIONAL. dave
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