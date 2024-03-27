Wednesday, March 27, 2024

TRIAL DATE SET GA. COURT OF APPEALS/MIDDLEBROOKS LAW SUIT

 HEATH  ENGLISH--ATTORNEY  FOR  THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS  INFORMED  THEM   TUESDAY   OF   THE   TRIAL  DATE  AT   THE  GA.  COURT OF  APPEALS  FOR  THE  LAW  SUIT  FILED  BY  THOMASTON  CITY  COUNCILMAN  JEFF  MIDDLEBROOKS--JULY  22, 2024.


MIDDLEBROOKS  IS  APPEALING  A  DISMISSAL OF HIS  LAW  SUIT   IN  UPSON  SUPERIOR  COURT   AGAINEST   FORMER   T-U  RECREATION DIRECTOR  SHAKA JOHNSON  AND  THE  COUNTY  OF  UPSON.   JUDGE  BENJAMIN  COKER  DISMISSED  THE  LAW  SUIT  MARCH  18TH  DUE  TO  LACK  OF  MERIT    AND  MIDDLEBROOKS   ATLANTA  ATTORNEY  MICHAEL  MONDY  FILED  A  MOTION FOR  APPEAL  ON  MARCH  20TH. WHEN  QUESTIONED  ABOUT  THE  COURT  BY  A  COMMISSIONER--ATTORNEY  ENGLISH  CONFIRMED  ITS  A  CASE  FOR THE  GA.  COURT  OF  APPEALS. IN  HIS  MOTION  ATTORNEY  MONDY  STATED  THE  GA. COURT OF  APPEALS  RATHER  THAN  THE  GA.  SUPREME  COURT  HAS  JURISDICTION  OVER  THIS  APPEAL. 


MIDDLEBROOKS--VETERAN  ATHLETIC  DIRECTOR FOR THE  REC  DEPARTMENT  WAS  DISMISSED  BY  THEN- REC  DIRECTOR JOHNSON  CLAIMING  HE  WAS NOT  A  TEAM PLAYER.  HE  IS  SEEKING  DAMAGES  AND  A  JURY  TRIAL JULY 22. 

Posted by WTGA AM & FM at 10:25 AM

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