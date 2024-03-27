TRIAL DATE SET GA. COURT OF APPEALS/MIDDLEBROOKS LAW SUIT

HEATH ENGLISH--ATTORNEY FOR THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS INFORMED THEM TUESDAY OF THE TRIAL DATE AT THE GA. COURT OF APPEALS FOR THE LAW SUIT FILED BY THOMASTON CITY COUNCILMAN JEFF MIDDLEBROOKS--JULY 22, 2024.
MIDDLEBROOKS IS APPEALING A DISMISSAL OF HIS LAW SUIT IN UPSON SUPERIOR COURT AGAINEST FORMER T-U RECREATION DIRECTOR SHAKA JOHNSON AND THE COUNTY OF UPSON. JUDGE BENJAMIN COKER DISMISSED THE LAW SUIT MARCH 18TH DUE TO LACK OF MERIT AND MIDDLEBROOKS ATLANTA ATTORNEY MICHAEL MONDY FILED A MOTION FOR APPEAL ON MARCH 20TH. WHEN QUESTIONED ABOUT THE COURT BY A COMMISSIONER--ATTORNEY ENGLISH CONFIRMED ITS A CASE FOR THE GA. COURT OF APPEALS. IN HIS MOTION ATTORNEY MONDY STATED THE GA. COURT OF APPEALS RATHER THAN THE GA. SUPREME COURT HAS JURISDICTION OVER THIS APPEAL.
MIDDLEBROOKS--VETERAN ATHLETIC DIRECTOR FOR THE REC DEPARTMENT WAS DISMISSED BY THEN- REC DIRECTOR JOHNSON CLAIMING HE WAS NOT A TEAM PLAYER. HE IS SEEKING DAMAGES AND A JURY TRIAL JULY 22.
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