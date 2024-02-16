STATE REV DEPART. SETS HEARING ON DUKE'S PACKAGE STORE-THOMASTON

CITY OF THOMASTON HAS TOLD 101 NEWS THE GA. DEPARTMENT OF REVENUE HAS SET A HEARING IN THE NEXT FEW DAYS ON AN APPEAL FROM STEVE DUKE REGARDING DUKE'S WINE AND SPIRITS.THE NEW PACKAGE STORE CANNOT OPEN WITHOUT THE STATE LIQUOR LICENSE. THE REV DEPARTMENT DECLINED TO ISSUE A STATE LICENSE FOR THE 2ND PACKAGE STORE IN THOMASTON BECAUSE OF TWO STORE-FRONT CHURCHES WITHIN 100 YARDS OF THE BUSINESS ON NORTH CHURCH AT SHORT E. STREET. AT LEAST ONE OF THE CHURCHES REPORTEDLY HAS RELOCATED.
CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON HAS TOLD US DUKE HAS COMPLIED WITH ALL CITY HALL REQUIREMENTS TO OPEN THE PACKAGE STORE.
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