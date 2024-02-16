Friday, February 16, 2024

STATE REV DEPART. SETS HEARING ON DUKE'S PACKAGE STORE-THOMASTON

 CITY  OF  THOMASTON  HAS  TOLD  101  NEWS  THE  GA.  DEPARTMENT  OF  REVENUE  HAS  SET  A  HEARING   IN  THE  NEXT  FEW  DAYS   ON  AN  APPEAL  FROM  STEVE  DUKE  REGARDING  DUKE'S  WINE  AND  SPIRITS.THE  NEW PACKAGE  STORE  CANNOT OPEN WITHOUT    THE  STATE LIQUOR  LICENSE.   THE  REV  DEPARTMENT  DECLINED  TO  ISSUE  A  STATE   LICENSE  FOR  THE  2ND  PACKAGE  STORE  IN  THOMASTON  BECAUSE OF  TWO  STORE-FRONT  CHURCHES  WITHIN  100 YARDS  OF  THE  BUSINESS  ON  NORTH  CHURCH  AT  SHORT  E.  STREET.     AT  LEAST    ONE  OF  THE  CHURCHES  REPORTEDLY  HAS  RELOCATED.


CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  HAS  TOLD  US  DUKE  HAS  COMPLIED   WITH  ALL  CITY  HALL   REQUIREMENTS   TO  OPEN  THE   PACKAGE STORE.

Posted by WTGA AM & FM at 5:19 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)