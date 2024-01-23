Tuesday, January 23, 2024

U-L STAR STUDENT JULES PASSMORE

 UPSON-LEE HIGH  SCHOOL  SENIOR  JULES  PASSMORE  HAS  BEEN  NAMED  THE  SCHOOL'S 2024  PAGE  STAR  STUDENT.  DOYLE  ALLEN,  MEMBER   OF  THOMASTON  KIWANIS  MADE  THE  ANNOUNCEMENT AT  TUESDAY'S  MEETING.  MRS.  AMANDA MILLER  WAS  NAMED  BY  JULES  AS  HER  STAR  TEACHER,  A  CHEMISTRY  INSTRUCTOR.  THE LOCAL  STAR  PROGRAM  SPONSOR,  THOMASTON  KIWANIS  CLUB,  SAID  JULES  EARNED  THE  RECOGNITION  FOR  ACADEMIC  ACHIEVEMENT  AND  PERFORMANCE  ON  THE  S.A.T. 


JULES  TOLD  101  NEWS  SHE  PLANS  TO  MAJOR  IN  CHEMISTRY  AT  THE  UNIVERSITY  OF  GEORGIA  AND  BECOME  A  PSYCHIATRIST

Posted by WTGA AM & FM at 5:29 PM

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