U-L STAR STUDENT JULES PASSMORE

UPSON-LEE HIGH SCHOOL SENIOR JULES PASSMORE HAS BEEN NAMED THE SCHOOL'S 2024 PAGE STAR STUDENT. DOYLE ALLEN, MEMBER OF THOMASTON KIWANIS MADE THE ANNOUNCEMENT AT TUESDAY'S MEETING. MRS. AMANDA MILLER WAS NAMED BY JULES AS HER STAR TEACHER, A CHEMISTRY INSTRUCTOR. THE LOCAL STAR PROGRAM SPONSOR, THOMASTON KIWANIS CLUB, SAID JULES EARNED THE RECOGNITION FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PERFORMANCE ON THE S.A.T.
JULES TOLD 101 NEWS SHE PLANS TO MAJOR IN CHEMISTRY AT THE UNIVERSITY OF GEORGIA AND BECOME A PSYCHIATRIST
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