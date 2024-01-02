Tuesday, January 2, 2024

APARTMENTS ON 74 E. GET THOMASTON CC OK

 ON  A   3-2  VOTE,  TUESDAY,  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  VOTED  TO  ANNEX  LAND  INTO  THE  CITY  LIMITS  FOR  AN  APARTMENT  DEVELOPMENT  ON   74  EAST--COUNCIL  MEMBERS  DON  GREATHOUSE  AND  RYAN  TUCKER  OPPOSED.  THE  MOTION  BY  MAYOR PRO  TEM  DOUG  HEAD  INCLUDED  CONDITIONS  RECOMMENDED  BY  STAFF  TO UPGRADE  THE  OUTSIDE  APPEARANCE  COMPARED  WITH  PREVIOUS RENDERINGS. 


AN  ANNEXATION  FOR  TOWN  HOMES  IN  NORTHSIDE   AND  A  PARCEL  OF  PROPERTY NEAR  CHICK-FIL-A  FOR  A NEW  ALDI  GROCERY  STORE  ALSO  APPROVED.


THE  WEAVER  PARK  TENNIS  COURTS  WILL  BE  RELOCATED    FOR  MORE  PICKLEBALL  COURTS  .


SHANE  FOSTER  APPOINTED  NEW  FIRE  CHIEF.  CFO LONNIE  JOYCE  NAMED  ASSISTANT  CITY  MANAGER.

Posted by WTGA AM & FM at 9:06 PM

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