APARTMENTS ON 74 E. GET THOMASTON CC OK

ON A 3-2 VOTE, TUESDAY, THE THOMASTON CITY COUNCIL VOTED TO ANNEX LAND INTO THE CITY LIMITS FOR AN APARTMENT DEVELOPMENT ON 74 EAST--COUNCIL MEMBERS DON GREATHOUSE AND RYAN TUCKER OPPOSED. THE MOTION BY MAYOR PRO TEM DOUG HEAD INCLUDED CONDITIONS RECOMMENDED BY STAFF TO UPGRADE THE OUTSIDE APPEARANCE COMPARED WITH PREVIOUS RENDERINGS.
AN ANNEXATION FOR TOWN HOMES IN NORTHSIDE AND A PARCEL OF PROPERTY NEAR CHICK-FIL-A FOR A NEW ALDI GROCERY STORE ALSO APPROVED.
THE WEAVER PARK TENNIS COURTS WILL BE RELOCATED FOR MORE PICKLEBALL COURTS .
SHANE FOSTER APPOINTED NEW FIRE CHIEF. CFO LONNIE JOYCE NAMED ASSISTANT CITY MANAGER.
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