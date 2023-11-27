PEDESTRIAN FATALITY UPSON CO

A PEDESTRIAN FATALITY IN UPSON COUNTY MONDAY MORNING BEFORE DAYLIGHT AT JEFF DAVIS ROAD AND SANDERS STREET. SHERIFF DAN KILGORE SAID A 74 YEAR OLD INDIAN NATIONAL WAS STRUCK AND KILLED AS HE WALKED WITH A COMPANION WITH HIS BACK TO TRAFFIC. A FEMALE DRIVING A SMALL SUV COULD NOT AVOID THE MAN IN THE ROADWAY AND HE WAS DECEASED AT THE SCENE. DEPUTIES TURNED THE ACCIDENT INVESTIGATION OVER TO THE GA. STATE PATROL.
SHERIFF KILGORE SAID THERE WERE REPORTS OF SEVERAL CAR BREAK-INS AT DAWSON ROAD/BAILEY MILL ROAD AREA NEAR TOPEKA JUNCTION, MONDAY MORNING.
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