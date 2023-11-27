Monday, November 27, 2023

PEDESTRIAN FATALITY UPSON CO

 A  PEDESTRIAN  FATALITY  IN  UPSON  COUNTY  MONDAY  MORNING  BEFORE  DAYLIGHT  AT  JEFF  DAVIS  ROAD  AND  SANDERS  STREET.  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAID  A   74  YEAR OLD  INDIAN  NATIONAL  WAS  STRUCK  AND  KILLED  AS  HE  WALKED  WITH  A  COMPANION  WITH  HIS  BACK  TO  TRAFFIC. A  FEMALE  DRIVING  A  SMALL  SUV  COULD  NOT  AVOID  THE  MAN  IN  THE  ROADWAY  AND  HE  WAS  DECEASED  AT  THE  SCENE.  DEPUTIES  TURNED  THE  ACCIDENT  INVESTIGATION  OVER  TO  THE  GA.  STATE  PATROL.  


SHERIFF  KILGORE  SAID  THERE  WERE  REPORTS  OF  SEVERAL  CAR  BREAK-INS  AT  DAWSON  ROAD/BAILEY  MILL  ROAD  AREA  NEAR  TOPEKA  JUNCTION,  MONDAY  MORNING.  

Posted by WTGA AM & FM at 3:21 PM

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