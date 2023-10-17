Tuesday, October 17, 2023

TTHOMASTON ZONING COMMISSION TWO THUMBS UP FOR COIN-LAUNDRY

 BY  UNANIMOUS  VOTE  THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION  VOTED  TO  RECOMMEND  ANNEXATION  AND  ZONING   TO  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL    FOR  A  NEW  COIN-OPERATED LAUNDRY  IN  THE  OLD HUDDLE  HOUSE  BUILDING 1072  19  NORTH.    ADRIAN  CHAPMAN,  SPOKESMAN  FOR  THE MILNER, GA.  COMPANY  MAKING  THE  REQUEST,  TUSSAHAW  HOMES  LLC--TOLD  THE  BOARD  IT  WILL  BE  DIFFERENT  FROM  OTHERS  IN  THE  COMMUNITY,  IT  WILL  HAVE  A  FULL-TIME  ATTENDANT  WITH  OPERATING  HOURS  RESTRICTED  FROM   7AM  TILL  8  OR  9PM.  PLANS  CALL  FOR  A  TOTAL  RENOVATION  OF  THE  BUILDING  AND  EXPANDING  THE  PARKING  LOT.  CHAPMAN  SAID  HE  WOULD  HAVE  NO  RESERVATIONS  ABOUT  HIS   ELDERLY   MOM   PATRONIZING   THE  BUSINESS.  WHEN  QUESTIONED  ABOUT  IT  BY  THE  ZONING  COMMISSION--HE  SAID  IT   WILL  NOT  BE   NIGHT-TIME  HANG-OUT.


IT  WILL  ALSO  OFFER  A    CLOTHES    FOLDING  SERVICE FOR  CUSTOMERS.

Posted by WTGA AM & FM at 3:43 PM

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