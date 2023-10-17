TTHOMASTON ZONING COMMISSION TWO THUMBS UP FOR COIN-LAUNDRY

BY UNANIMOUS VOTE THE THOMASTON ZONING COMMISSION VOTED TO RECOMMEND ANNEXATION AND ZONING TO THE THOMASTON CITY COUNCIL FOR A NEW COIN-OPERATED LAUNDRY IN THE OLD HUDDLE HOUSE BUILDING 1072 19 NORTH. ADRIAN CHAPMAN, SPOKESMAN FOR THE MILNER, GA. COMPANY MAKING THE REQUEST, TUSSAHAW HOMES LLC--TOLD THE BOARD IT WILL BE DIFFERENT FROM OTHERS IN THE COMMUNITY, IT WILL HAVE A FULL-TIME ATTENDANT WITH OPERATING HOURS RESTRICTED FROM 7AM TILL 8 OR 9PM. PLANS CALL FOR A TOTAL RENOVATION OF THE BUILDING AND EXPANDING THE PARKING LOT. CHAPMAN SAID HE WOULD HAVE NO RESERVATIONS ABOUT HIS ELDERLY MOM PATRONIZING THE BUSINESS. WHEN QUESTIONED ABOUT IT BY THE ZONING COMMISSION--HE SAID IT WILL NOT BE NIGHT-TIME HANG-OUT.
IT WILL ALSO OFFER A CLOTHES FOLDING SERVICE FOR CUSTOMERS.
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