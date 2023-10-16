THOMASTON ZONING COMMISSION RECOMMENDS TWO NEW APARTMENT DEVELOPMENTS

BY A 3-1 VOTE THE THOMASTON ZONING COMMISSION REVERSED A DECISION BY THE JOINT UPSON COUNTY-CITY OF THOMASTON PLANNING COMMISSION AND VOTED TO RECOMMEND APPROVAL TO THE THOMASTON CITY COUNCIL OF TWO PROPOSED APARTMENT DEVELOPMENTS, ONE IN NORTHSIDE AND OTHER ON 74 EAST, MONDAY.
CHRIS DODHIA OWNER OF TRAIN DEPOT BOTTLE SHOP IS PROPOSING APARTMENTS AND TOWN HOMES AT 1072 19 NORTH AND A CAIRO, GA. COMPANY WANTS TO BUILD UNITS AT 74 EAST NEAR THE CITY LIMITS--BOTH WANT TO BE ANNEXED INTO THE CITY AND REZONED.
A WHILE BACK THE THOMASTON CITY COUNCIL FOLLOWED A RECOMMENDATION OF THE ZONING BOARD AND DENIED UPSCALE APARTMENTS BY A MARIETTA, GA. COMPANY ON VETERANS DRIVE .
THE ZONING BOARD SEEMED TO BE SUPPORTATIVE OF THE TWO NEW DEVELOPMENTS AS UNLIKE THOSE ON VETERANS DRIVE -- THEY DON'T ENCROACH ON A RESIDENTIAL AREA.
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