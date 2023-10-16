Monday, October 16, 2023

THOMASTON ZONING COMMISSION RECOMMENDS TWO NEW APARTMENT DEVELOPMENTS

 BY  A  3-1  VOTE  THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION  REVERSED  A  DECISION  BY  THE  JOINT  UPSON  COUNTY-CITY  OF  THOMASTON   PLANNING  COMMISSION  AND  VOTED  TO  RECOMMEND  APPROVAL   TO  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL    OF  TWO  PROPOSED  APARTMENT  DEVELOPMENTS,  ONE  IN  NORTHSIDE  AND  OTHER  ON   74  EAST, MONDAY. 


CHRIS  DODHIA  OWNER  OF  TRAIN  DEPOT  BOTTLE  SHOP  IS  PROPOSING  APARTMENTS  AND  TOWN  HOMES  AT  1072  19  NORTH  AND  A  CAIRO, GA.  COMPANY  WANTS  TO  BUILD  UNITS  AT   74  EAST  NEAR  THE CITY LIMITS--BOTH  WANT  TO  BE  ANNEXED  INTO  THE  CITY  AND  REZONED.


A  WHILE  BACK  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  FOLLOWED  A  RECOMMENDATION   OF  THE  ZONING  BOARD   AND  DENIED  UPSCALE  APARTMENTS   BY  A  MARIETTA, GA.  COMPANY   ON  VETERANS  DRIVE . 


THE  ZONING  BOARD  SEEMED  TO  BE  SUPPORTATIVE  OF  THE  TWO  NEW  DEVELOPMENTS  AS   UNLIKE  THOSE  ON  VETERANS  DRIVE -- THEY  DON'T  ENCROACH  ON  A  RESIDENTIAL  AREA.

Posted by WTGA AM & FM at 4:41 PM

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