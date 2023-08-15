UPSON CO TRAFFIC DEATH

A THOMASTON MOTORIST DIED IN AN AUTO ACCIDENT SUNDAY AT JEFF DAVIS AND FORBUS ROADS, ACCORDING TO SHERIFF DAN KILGORE. THE VICTIM, 57 YEAR OLD JEFFREY MICHAEL ALLEN WAS DECEASED AT THE SCENE. A WITNESS TOLD DEPUTIES THE SILVER TOYOTA TACOMA LEFT THE ROADWAY, HIT A WOODEN FENCE AND CAME TO REST AT THE EDGE OF SOME WOODS.
THE DRIVER WAS DECEASED AT THE SCENE. THE CAR WAS LOCKED SO A WINDOW WAS BROKEN AND THE MAN WAS FOUND SLUMPED OVER THE STEERING COLUMN. UPSON COUNTY SO. ARRIVED SHORTLY AFTER MIDNIGHT AND THURSTON FIRE DEPARTMENT WAS ALREADY ON THE SCENE.
POST 26 GA. STATE PATROL IS INVESTIGATING THE CAUSE OF THE ACCIDENT.
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