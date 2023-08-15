Tuesday, August 15, 2023

UPSON CO TRAFFIC DEATH

 A  THOMASTON  MOTORIST  DIED  IN  AN  AUTO  ACCIDENT  SUNDAY  AT  JEFF  DAVIS  AND  FORBUS  ROADS,  ACCORDING  TO  SHERIFF  DAN  KILGORE.  THE  VICTIM,  57 YEAR  OLD  JEFFREY  MICHAEL  ALLEN  WAS  DECEASED  AT  THE  SCENE.  A  WITNESS  TOLD  DEPUTIES  THE  SILVER  TOYOTA  TACOMA  LEFT  THE  ROADWAY,  HIT  A  WOODEN  FENCE  AND  CAME  TO  REST  AT  THE  EDGE OF  SOME  WOODS.


THE  DRIVER   WAS  DECEASED  AT  THE  SCENE.  THE  CAR  WAS  LOCKED  SO  A  WINDOW  WAS  BROKEN  AND  THE  MAN  WAS  FOUND   SLUMPED OVER  THE  STEERING  COLUMN. UPSON  COUNTY  SO.  ARRIVED  SHORTLY  AFTER  MIDNIGHT  AND  THURSTON  FIRE  DEPARTMENT  WAS  ALREADY  ON  THE  SCENE.


POST  26  GA.  STATE  PATROL IS  INVESTIGATING  THE  CAUSE  OF  THE  ACCIDENT.

Posted by WTGA AM & FM at 2:51 PM

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