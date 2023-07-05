UPDATE ON FATAL CRASH IN UPSON CO

ACCORDING TO THE GA. STATE PATROL, 27-YEAR OLD KARA MICHELLE SHIRAH OF THOMASTON WAS 13 WEEKS PREGNANT WHEN SHE DIED OF INJURIES IN A HEAD-ON CRASH, MONDAY AROUND 5PM ON 74 WEST. MRS. SHIRAH'S HUSBAND AND BABY DAUGHTER ALSO HAD SERIOUS INJURIES IN THE CRASH, ALONG WITH AN ELDERLY FEMALE MOTORIST DRIVING THE OTHER VEHICLE.
GSP HEADQUARTERS SAYS THE MERIWETHER COUNTY DRIVER OF A 2014 BUICK ENCLAVE CROSSED THE CENTER LINE AND COLLIDED WITH A 2023 KIA SPORTAGE OCCUPIED BY THE SHIRAHS. MRS . SHIRAH WAS A FRONT PASSENGER IN THE EAST BOUND KIA AND PASSED AWAY LATER AT UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER.
UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID DEPUTIES RESPONDED TO THE WRECK SCENE ON 74 BETWEEN PICKARD ROAD AND SUNNYSIDE ROAD AND TURNED THE INVESTIGATION OVER TO POST 26 GSP.
COGGINS FUNERAL HOME IS IN CHARGE OF ARRANGEMENTS FOR MRS. SHIRAH. AMONG HER SURVIVORS, HER MOTHER THOMASTON BUSINESSWOMAN TYANE PRESLEY.
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