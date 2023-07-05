Wednesday, July 5, 2023

UPDATE ON FATAL CRASH IN UPSON CO

 ACCORDING  TO  THE  GA.  STATE  PATROL, 27-YEAR  OLD  KARA  MICHELLE  SHIRAH  OF  THOMASTON  WAS   13  WEEKS   PREGNANT  WHEN  SHE  DIED  OF  INJURIES  IN  A  HEAD-ON  CRASH,   MONDAY   AROUND   5PM    ON  74  WEST. MRS.   SHIRAH'S  HUSBAND  AND  BABY  DAUGHTER    ALSO   HAD  SERIOUS  INJURIES   IN  THE  CRASH,  ALONG  WITH  AN  ELDERLY  FEMALE      MOTORIST   DRIVING  THE  OTHER  VEHICLE.


GSP   HEADQUARTERS  SAYS  THE   MERIWETHER  COUNTY DRIVER  OF   A  2014  BUICK  ENCLAVE  CROSSED  THE  CENTER  LINE  AND  COLLIDED WITH  A  2023 KIA SPORTAGE  OCCUPIED  BY  THE  SHIRAHS.  MRS . SHIRAH  WAS  A  FRONT  PASSENGER  IN  THE    EAST  BOUND  KIA  AND  PASSED  AWAY  LATER  AT  UPSON  REGIONAL  MEDICAL  CENTER.


UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAID  DEPUTIES  RESPONDED  TO  THE  WRECK  SCENE  ON  74  BETWEEN  PICKARD  ROAD  AND  SUNNYSIDE  ROAD  AND  TURNED  THE  INVESTIGATION  OVER  TO  POST   26  GSP.


COGGINS  FUNERAL  HOME IS  IN  CHARGE  OF  ARRANGEMENTS  FOR  MRS.  SHIRAH.  AMONG  HER  SURVIVORS, HER  MOTHER  THOMASTON  BUSINESSWOMAN   TYANE  PRESLEY. 

Posted by WTGA AM & FM at 12:44 PM

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