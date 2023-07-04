A HOLIDAY TRAGEDY IN UPSON CO

POST 26 GA. STATE PATROL IN THOMASTON INVESTIGATING A TWO VEHICLE ACCIDENT WITH A FATALITY MONDAY EVENING IN UPSON COUNTY ON 74 WEST BETWEEN PICKARD ROAD AND SUNNYSIDE ROAD. THE REPORTED VICTIM, 27 YEAR OLD KARA MICHELE SHIRAH OF THOMASTON. SHERIFF DAN KILGORE SAID DEPUTIES RESPONDED AROUND 5;30PM AND TURNED THE ACCIDENT SCENE OVER TO THE GSP.
101 NEWS WAS TOLD MRS. SHIRAH'S HUSBAND AND BABY DAUGHTER WERE INJURED IN THE CRASH AND TRANSPORTED TO THE E.R. THE SHERIFF SAID THEY WERE RIDING IN A LATE MODEL KIA SERENTO AND A FEMALE MOTORIST FROM MERIWETHER COUNTY , DRIVING A BUICK ENCLAVE , ALLEGEDLY CROSSED THE CENTER LINE AND CAUSED A HEAD-ON COLLISION. THAT ELDERLY LADY WAS ALSO TRANSPORTED TO A TRAUMA CENTER.
MRS. SHIRAH IS THE DAUGHTER OF DOWNTOWN THOMASTON BUSINESSWOMAN TYANE PRESLEY. ACCORDING TO A PRELIMINARY FUNERAL NOTICE FROM COGGINS FUNERAL HOME, MRS. SHIRAH DIED MONDAY, JULY 3, AT UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER. ARRANGEMENTS WILL BE ANNOUNCED LATER.
No comments:
Post a Comment