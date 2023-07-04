Tuesday, July 4, 2023

A HOLIDAY TRAGEDY IN UPSON CO

 POST   26   GA.  STATE  PATROL  IN  THOMASTON  INVESTIGATING  A  TWO  VEHICLE  ACCIDENT  WITH  A  FATALITY  MONDAY  EVENING   IN  UPSON  COUNTY   ON    74  WEST  BETWEEN  PICKARD  ROAD  AND  SUNNYSIDE  ROAD.  THE   REPORTED   VICTIM,  27  YEAR  OLD   KARA   MICHELE  SHIRAH  OF  THOMASTON.  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAID  DEPUTIES  RESPONDED      AROUND   5;30PM  AND  TURNED  THE ACCIDENT  SCENE  OVER TO   THE  GSP.


  101  NEWS  WAS  TOLD  MRS.   SHIRAH'S  HUSBAND    AND   BABY    DAUGHTER  WERE   INJURED  IN  THE  CRASH  AND  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.    THE  SHERIFF  SAID    THEY  WERE  RIDING  IN    A  LATE  MODEL  KIA  SERENTO  AND  A  FEMALE  MOTORIST  FROM  MERIWETHER  COUNTY , DRIVING  A  BUICK  ENCLAVE ,  ALLEGEDLY  CROSSED  THE  CENTER  LINE  AND  CAUSED  A   HEAD-ON  COLLISION.   THAT   ELDERLY   LADY  WAS  ALSO  TRANSPORTED  TO  A   TRAUMA  CENTER.


MRS.  SHIRAH  IS  THE  DAUGHTER OF  DOWNTOWN   THOMASTON   BUSINESSWOMAN   TYANE  PRESLEY.  ACCORDING  TO  A  PRELIMINARY  FUNERAL  NOTICE  FROM  COGGINS  FUNERAL  HOME,  MRS.    SHIRAH  DIED  MONDAY,  JULY  3,  AT  UPSON  REGIONAL  MEDICAL  CENTER.  ARRANGEMENTS  WILL  BE  ANNOUNCED  LATER.

Posted by WTGA AM & FM at 9:32 PM

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