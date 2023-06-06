Tuesday, June 6, 2023

TPD WORKING A ROAD RAGE INCIDENT

 THOMASTON  POLICE  CHIEF   MIKE  RICHARDSON  TOLD   101  NEWS   THREE  PERSONS  WERE  DETAINED    TUESDAY  EVENING  AFTER   GUNFIRE  IN  A  REPORTED   ROAD  RAGE  INCIDENT  IN   NORTHSIDE.  AFTER  THE  CITY  COUNCIL  MEETING,  THE  CHIEF   TOLD  US     A   TOYOTA  RAV4  WAS   PULLED  OVER  DOWNTOWN  AFTER AN  APPARENT       DISPUTE   BETWEEN   OCCUPANTS  OF  THE  TOYOTA    AND  SOMEONE  IN     A  BLACK  VEHICLE    ON  19  NORTH   NEAR  LA  FIESTA  MEXICAN  RESTAURANT . SOMEONE  IN  THE  TOYOTA  ALLEGEDLY  FIRED  AT  THE  BLACK  CAR  AND  SHOT  OUT  A  BACK  WINDOW.  A  LOOKOUT  WAS    POSTED  AND    SEVERAL    POLICE  UNITS   STOPPED    THE  TOYOTA  ON  LEE  STREET  ACROSS  FROM  THE  FIRST  BAPTIST  CHURCH  OFFICE  AND  HELD  IT  THERE   FOR  OVER  AN  HOUR. ACCORDING  TO  THE  CHIEF  ,  THOSE  INSIDE  WERE  TAKEN  TO  THE  POLICE  STATION  FOR  FURTHER  QUESTIONING. 


CHIEF  RICHARDSON  SAID  HE  HOPES  TO  UPDATE  THE   STORY  WEDNESDAY  MORNING.

Posted by WTGA AM & FM at 8:15 PM

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