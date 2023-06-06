TPD WORKING A ROAD RAGE INCIDENT

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD 101 NEWS THREE PERSONS WERE DETAINED TUESDAY EVENING AFTER GUNFIRE IN A REPORTED ROAD RAGE INCIDENT IN NORTHSIDE. AFTER THE CITY COUNCIL MEETING, THE CHIEF TOLD US A TOYOTA RAV4 WAS PULLED OVER DOWNTOWN AFTER AN APPARENT DISPUTE BETWEEN OCCUPANTS OF THE TOYOTA AND SOMEONE IN A BLACK VEHICLE ON 19 NORTH NEAR LA FIESTA MEXICAN RESTAURANT . SOMEONE IN THE TOYOTA ALLEGEDLY FIRED AT THE BLACK CAR AND SHOT OUT A BACK WINDOW. A LOOKOUT WAS POSTED AND SEVERAL POLICE UNITS STOPPED THE TOYOTA ON LEE STREET ACROSS FROM THE FIRST BAPTIST CHURCH OFFICE AND HELD IT THERE FOR OVER AN HOUR. ACCORDING TO THE CHIEF , THOSE INSIDE WERE TAKEN TO THE POLICE STATION FOR FURTHER QUESTIONING.
CHIEF RICHARDSON SAID HE HOPES TO UPDATE THE STORY WEDNESDAY MORNING.
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