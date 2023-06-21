Wednesday, June 21, 2023

GBI DISPATCHED TO A FATAL SHOOTING NEAR THE BARNESVILLE POLICE STATION

 THE  GBI  HAS  BEEN  CALLED  IN  TO  HELP  IN  THE  INVESTIGATION  OF  A  FATAL     DRIVE-BY  SHOOTING  NEAR  THE  CITY  OF  BARNESVILLE  POLICE  STATION,  TUESDAY  EVENING.  A  FEMALE  WAS  KILLED  AND   ANOTHER  WOMAN  AND  A  MAN  WERE  RUSHED  TO  THE  E.R.  AFTER  BEING  WOUNDED.  INVESTIGATORS  SAY  THE  THREE  PEOPLE--WHO  ARE  NOT  FROM  LAMAR  COUNTY--WERE  SITTING  IN  A  PARKED  CAR  AROUND  6PM  WHEN  THE  GUNMAN  PULLED  UP  AND  STARTING  FIRING.  BARNESVILLE  POLICE  CHIEF  BELINDA  PENAMON  SAID  ITS  BELIEVED  THE  VICTIMS   RAN  OUT  OF  GAS  AND  SOMEONE  WAS  PUTTING  GAS  IN  THE  CAR.


THE  SHOOTING  HAPPENED  A  STREET  OVER  FROM  THE  BARNESVILLE  POLICE  STATION  AND  OFFICERS  HEARD  THE  GUNSHOTS  AND  RESPONDED  TO  THE  SCENE.  NONE  OF  THE  VICTIMS  HAVE  BEEN  IDENTIFIED  AND  THE  SEARCH  IS  ON  FOR  THE  GUNMAN.

Posted by WTGA AM & FM at 9:48 AM

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