GBI DISPATCHED TO A FATAL SHOOTING NEAR THE BARNESVILLE POLICE STATION

THE GBI HAS BEEN CALLED IN TO HELP IN THE INVESTIGATION OF A FATAL DRIVE-BY SHOOTING NEAR THE CITY OF BARNESVILLE POLICE STATION, TUESDAY EVENING. A FEMALE WAS KILLED AND ANOTHER WOMAN AND A MAN WERE RUSHED TO THE E.R. AFTER BEING WOUNDED. INVESTIGATORS SAY THE THREE PEOPLE--WHO ARE NOT FROM LAMAR COUNTY--WERE SITTING IN A PARKED CAR AROUND 6PM WHEN THE GUNMAN PULLED UP AND STARTING FIRING. BARNESVILLE POLICE CHIEF BELINDA PENAMON SAID ITS BELIEVED THE VICTIMS RAN OUT OF GAS AND SOMEONE WAS PUTTING GAS IN THE CAR.
THE SHOOTING HAPPENED A STREET OVER FROM THE BARNESVILLE POLICE STATION AND OFFICERS HEARD THE GUNSHOTS AND RESPONDED TO THE SCENE. NONE OF THE VICTIMS HAVE BEEN IDENTIFIED AND THE SEARCH IS ON FOR THE GUNMAN.
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