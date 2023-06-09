ADAMS CHILD DIED IN TALBOT CO ATV MISHAP

POST 34 GA. STATE PATROL MANCHESTER INVESTIGATING A REPORTED 4-WHEELER ACCIDENT IN TALBOT COUNTY THAT RESULTED IN THE DEATH OF THREE YEAR OLD EMBER GRAY ADAMS OF TALBOTTON--WEDNESDAY. 101 NEWS WAS TOLD EMBER WAS A PASSENGER ON THE VEHICLE.
EMBER GRAY ADAMS IS A MEMBER OF THE FAMILY OF THE LATE BENTLEY ADAMS, PHARMACIST, AND OWNER OF ADAMS DRUGS -- ONCE LOCATED IN DOWNTOWN THOMASTON. THE FAMILY HAD A PREVIOUS TRAGEDY-- HER GRANDFATHER ALLEN ADAMS DIED IN A MOTORCYCLE ACCIDENT.
COGGINS FUNERAL HOME IS ASSISTING THE ADAMS FAMILY.
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