Friday, June 9, 2023

ADAMS CHILD DIED IN TALBOT CO ATV MISHAP

 POST   34  GA.  STATE   PATROL  MANCHESTER  INVESTIGATING  A  REPORTED   4-WHEELER  ACCIDENT   IN  TALBOT  COUNTY   THAT  RESULTED  IN  THE  DEATH  OF   THREE  YEAR  OLD  EMBER  GRAY  ADAMS   OF  TALBOTTON--WEDNESDAY.   101  NEWS  WAS  TOLD  EMBER  WAS  A   PASSENGER  ON  THE  VEHICLE.


EMBER  GRAY   ADAMS  IS   A   MEMBER     OF    THE   FAMILY  OF  THE   LATE  BENTLEY ADAMS,  PHARMACIST,  AND  OWNER  OF  ADAMS  DRUGS --  ONCE  LOCATED   IN  DOWNTOWN  THOMASTON.   THE  FAMILY   HAD  A  PREVIOUS  TRAGEDY-- HER  GRANDFATHER  ALLEN  ADAMS  DIED   IN  A  MOTORCYCLE  ACCIDENT.  


COGGINS  FUNERAL  HOME  IS  ASSISTING  THE  ADAMS  FAMILY. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:28 PM

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