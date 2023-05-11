REPORT; A BURMESE PYTON WAS PHOTOGRAPHED AT KINGSTON RD/THURSTON AVE. EARLIER THIS WEEK

FUN 101 NEWS RECEIVED A CALL LATE THURSDAY REPORTING THAT A BURMESE PYTHON HAD BEEN PHOTOGRAPHED TWO DAYS AGO IN THE CITY OF THOMASTON AT THE END OF KINGSTON ROAD NEAR THURSTON AVE. THE CALLER SAID WHEN HE FIRST VIEWED THE PHOTO HE THOUGHT IT WAS JUST A MOCCASIN, BUT HE SHOWED IT TO A ANOTHER FRIEND WHO IDENTIFIED IT AS A BURMESE PYTHON. INTERNET CONTENT SAYS THESE SNAKES ARE NOT AGGRESSIVE TOWARD HUMANS BUT THEY ARE LARGE AND STRONG. WTGA HAS CONTACTED THOMASTON POLICE ABOUT THE INCIDENT.
THE SNAKE WAS REPORTEDLY SIGHTED NEAR WHERE SOME UNDERBRUSH WAS BEING CLEARED AT KINGSTON AND THURSTON.
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