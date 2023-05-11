Thursday, May 11, 2023

REPORT; A BURMESE PYTON WAS PHOTOGRAPHED AT KINGSTON RD/THURSTON AVE. EARLIER THIS WEEK

FUN  101 NEWS  RECEIVED  A  CALL  LATE  THURSDAY  REPORTING  THAT  A  BURMESE  PYTHON  HAD  BEEN  PHOTOGRAPHED  TWO  DAYS  AGO     IN  THE   CITY  OF  THOMASTON   AT   THE  END OF  KINGSTON  ROAD  NEAR  THURSTON  AVE.  THE  CALLER  SAID  WHEN  HE   FIRST   VIEWED  THE  PHOTO  HE  THOUGHT  IT  WAS  JUST  A  MOCCASIN,  BUT  HE  SHOWED  IT  TO  A   ANOTHER   FRIEND  WHO  IDENTIFIED    IT  AS  A  BURMESE  PYTHON.    INTERNET  CONTENT  SAYS  THESE  SNAKES  ARE  NOT  AGGRESSIVE  TOWARD  HUMANS  BUT  THEY  ARE  LARGE  AND  STRONG. WTGA  HAS  CONTACTED  THOMASTON POLICE  ABOUT  THE  INCIDENT.


THE  SNAKE  WAS  REPORTEDLY  SIGHTED    NEAR  WHERE  SOME  UNDERBRUSH  WAS  BEING  CLEARED  AT  KINGSTON  AND  THURSTON.

Posted by WTGA AM & FM at 6:46 PM

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