Monday, March 6, 2023

TPD ENDS SUICIDE ATTEMPT

 THOMASTON  POLICE  OFFICERS  ARE  BEING  COMMENDED  FOR  THE  WAY  THEY  HANDLED  A  SUICIDAL   CALL  TO  THE  HELIPAD  AT  UPSON  REGIONAL  MEDICAL  CENTER  FEB.  27TH--A  WHITE MALE DISPONDANT  OVER HIS  MEDICAL  CONDITION,    SITTING  AT  THE  EDGE  , THREATENING  TO  JUMP  OFF  THE  UPPER DECK,  WITH  HORRIFIED  HOSPITAL  STAFF  AND  PUBLIC MEMBERS  OBSERVING.     SGT. STEPHANIE  ALLEN  SAID  IN  HER  REPORT,   OFFICERS  ASSURED      61  YEAR  OLD   JACK  RIX,   HE  WAS  NOT  IN ANY  TROUBLE  BUT  HE  WAS  GOING  TO  HARM  MORE  PEOPLE IF  HE  CHOSE  TO  LEAP.  THE  MAN  WARNED  OFFICERS  TO  STAY  AWAY,  BUT  THEY  CONTINUED  TO  SPEAK  WITH  HIM  AND  INCH  CLOSER  AND  WHEN  HE  DROPPED  HIS  HEAD,  SGT.  ALLEN,  CORPORAL  BRANDON   COX    AND PAROLMAN DAKODA  RIDDICK,  PULLED  HIM  AWAY  FROM  THE  EDGE  OF   THE  HELIPAD.


A  COMPANION  SAID  HE  HAD  BEEN  IN  GREAT  PAIN  AND  COULD  GET  NO  RELIEF.  HE  WAS  TURNED  OVER  TO  HOSPITAL  STAFF    AND  WE  WERE  TOLD ,  HE         WAS  TRANSPORTED  TO  AN  OUT   OF  TOWN    MENTAL  HEALTH  FACILITY  FOR  EVALUATION.

Posted by WTGA AM & FM at 11:53 AM

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