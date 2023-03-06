TPD ENDS SUICIDE ATTEMPT

THOMASTON POLICE OFFICERS ARE BEING COMMENDED FOR THE WAY THEY HANDLED A SUICIDAL CALL TO THE HELIPAD AT UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER FEB. 27TH--A WHITE MALE DISPONDANT OVER HIS MEDICAL CONDITION, SITTING AT THE EDGE , THREATENING TO JUMP OFF THE UPPER DECK, WITH HORRIFIED HOSPITAL STAFF AND PUBLIC MEMBERS OBSERVING. SGT. STEPHANIE ALLEN SAID IN HER REPORT, OFFICERS ASSURED 61 YEAR OLD JACK RIX, HE WAS NOT IN ANY TROUBLE BUT HE WAS GOING TO HARM MORE PEOPLE IF HE CHOSE TO LEAP. THE MAN WARNED OFFICERS TO STAY AWAY, BUT THEY CONTINUED TO SPEAK WITH HIM AND INCH CLOSER AND WHEN HE DROPPED HIS HEAD, SGT. ALLEN, CORPORAL BRANDON COX AND PAROLMAN DAKODA RIDDICK, PULLED HIM AWAY FROM THE EDGE OF THE HELIPAD.
A COMPANION SAID HE HAD BEEN IN GREAT PAIN AND COULD GET NO RELIEF. HE WAS TURNED OVER TO HOSPITAL STAFF AND WE WERE TOLD , HE WAS TRANSPORTED TO AN OUT OF TOWN MENTAL HEALTH FACILITY FOR EVALUATION.
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