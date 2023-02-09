UPSON CO; AULT OUT AT SENIOR CENTER, MIDDLEBROOKS OUT AT REC

101 NEWS HAS LEARNED THE LONGTIME DIRECTOR OF THE THOMASTON-UPSON SENIOR CENTER , DONNA AULT RESIGNED, WEDNESDAY. UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID HE WAS ASKED BY THE COUNTY MANAGER TO CONTACT THE GBI AFTER ALLEGED INCONSISTANCIES IN AUDIT TRANSACTIONS WERE DISCOVERED IN THE PURCHASING OF FOOD PRODUCTS FOR SENIORS MEALS. SHERIFF KILGORE SAID ITS HIS UNDERSTANDING THE GBI INVESTIGATION WILL FOCUS ON THE PROCESS OF PURCHASING FOOD ITEMS AND NOT A SPECIFIC INDIVIDUAL. THE CISCO FOOD COMPANY IS UNDER CONTRACT TO PROVIDE THE PROVISIONS FOR THE SENIOR CENTER.
A COUNTY OFFICIAL TOLD US, MS. AULT IS MUCH BELOVED BY THE SENIORS AND UNDER HER GUIDANCE, THE SENIOR CENTER HAS CONTINUED TO EXPAND ITS PROGRAM OFFERINGS.
THE SENIOR CENTER IS A JOINT PROJECT OF THE CITY AND COUNTY, BUT IS SUPERVISED AND OPERATED BY UPSON COUNTY GOVERNMENT, AS IS THE RECREATION DEPARTMENT THAT PARTED WAYS WITH ATHLETIC SUPERINTENDANT AND CITY COUNCIL MEMBER JEFF MIDDLEBROOKS, WEDNESDAY.
CHAIRMAN MIDDLEBROOKS HAD A CHALLENGING POSITION--HE SITS ON THE CITY COUNCIL WHICH PROVIDES PART OF THE FUNDING OF THE REC DEPARTMENT, THAT EMPLOYS HIM, VIA JOINT PROJECTS, BUT THE CITY MANAGER TOLD US, JEFF TYPICALLY ABSTAINED FROM VOTING ON SUCH ISSUES. WHILE SERVING ON COUNCIL AT THE SAME TIME AS HIS REC DUTIES, MIDDLEBROOKS EXPLAINED HE STILL MUST ANSWER TO THE CONSTITUTENTS IN HIS DISTRICT ON RECREATION ISSUES AND HE HAS AN OBLIGATION TO RESPOND TO THEM.
MIDDLEBROOKS ADDED HE WAS APPROACHED ON THE JOB WEDNESDAY AFTERNOON BY THE REC DIRECTOR AND H.R. AND TOLD HE WAS NOT A TEAM PLAYER AND COULD EITHER RESIGN OR BE TERMINATED. HE CHOSE TO BE DISMISSED.
COUNCILMAN MIDDLEBROOKS TOLD US HE IS RETAINING AN ATTORNEY TO APPEAL HIS FIRING AND PLANS TO SEEK REELECTION IN THE NOVEMBER MUNICIPAL ELECTION.
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