Thursday, February 9, 2023

UPSON CO; AULT OUT AT SENIOR CENTER, MIDDLEBROOKS OUT AT REC

 101  NEWS  HAS  LEARNED   THE   LONGTIME  DIRECTOR    OF  THE  THOMASTON-UPSON  SENIOR  CENTER  , DONNA  AULT   RESIGNED,  WEDNESDAY.  UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAID  HE  WAS    ASKED   BY   THE  COUNTY  MANAGER    TO  CONTACT  THE  GBI  AFTER  ALLEGED    INCONSISTANCIES    IN  AUDIT  TRANSACTIONS  WERE  DISCOVERED   IN  THE  PURCHASING  OF  FOOD  PRODUCTS  FOR  SENIORS  MEALS.  SHERIFF  KILGORE  SAID  ITS  HIS  UNDERSTANDING  THE  GBI  INVESTIGATION  WILL  FOCUS  ON  THE  PROCESS OF  PURCHASING  FOOD  ITEMS  AND  NOT  A  SPECIFIC   INDIVIDUAL.  THE  CISCO  FOOD   COMPANY  IS  UNDER  CONTRACT  TO PROVIDE  THE  PROVISIONS  FOR   THE  SENIOR  CENTER.


A  COUNTY  OFFICIAL   TOLD  US,  MS.  AULT  IS  MUCH  BELOVED  BY  THE  SENIORS  AND  UNDER  HER  GUIDANCE,  THE  SENIOR  CENTER  HAS  CONTINUED  TO  EXPAND  ITS  PROGRAM  OFFERINGS.


THE  SENIOR  CENTER  IS  A  JOINT  PROJECT  OF  THE  CITY  AND  COUNTY,  BUT  IS  SUPERVISED  AND  OPERATED  BY  UPSON  COUNTY  GOVERNMENT,  AS  IS  THE  RECREATION  DEPARTMENT  THAT  PARTED  WAYS  WITH  ATHLETIC  SUPERINTENDANT  AND  CITY  COUNCIL  MEMBER  JEFF  MIDDLEBROOKS,  WEDNESDAY.


CHAIRMAN  MIDDLEBROOKS  HAD  A  CHALLENGING  POSITION--HE  SITS  ON  THE  CITY  COUNCIL  WHICH PROVIDES PART OF  THE  FUNDING  OF  THE  REC  DEPARTMENT,  THAT  EMPLOYS  HIM,  VIA  JOINT  PROJECTS,  BUT THE  CITY  MANAGER  TOLD  US, JEFF  TYPICALLY  ABSTAINED  FROM  VOTING  ON  SUCH  ISSUES.  WHILE  SERVING  ON  COUNCIL  AT  THE  SAME  TIME  AS  HIS  REC  DUTIES,  MIDDLEBROOKS  EXPLAINED    HE  STILL  MUST  ANSWER  TO  THE  CONSTITUTENTS  IN  HIS  DISTRICT  ON  RECREATION   ISSUES  AND  HE  HAS  AN  OBLIGATION  TO  RESPOND TO  THEM. 


MIDDLEBROOKS  ADDED  HE  WAS  APPROACHED  ON  THE  JOB  WEDNESDAY  AFTERNOON   BY  THE   REC  DIRECTOR      AND  H.R.  AND  TOLD  HE  WAS  NOT  A  TEAM  PLAYER  AND  COULD  EITHER  RESIGN  OR  BE  TERMINATED.  HE  CHOSE  TO  BE  DISMISSED. 


COUNCILMAN  MIDDLEBROOKS  TOLD  US  HE  IS  RETAINING  AN  ATTORNEY  TO   APPEAL  HIS  FIRING  AND  PLANS  TO  SEEK  REELECTION  IN  THE  NOVEMBER  MUNICIPAL  ELECTION. 

Posted by WTGA AM & FM at 2:39 PM

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