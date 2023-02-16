Thursday, February 16, 2023

BARNESVILLE'S RADIO STATION IN FCC VIOLATION

   BARNESVILLE'S  RADIO   STATION  IN  FCC  VIOLATION--THE  FEDERAL  COMMUNICATIONS  COMMISSION  IN  WASHINGTON  D.C.    HAS  ISSUED  A  NOTICE OF  VIOLATION   FOR  PLOENER   RADIO  GROUP  OF  BARNESVILLE     WBAF  1090AM   FOR  OPERATING  ITS   FM  TRANSLATOR   106.9FM   WITHOUT   THE  AM  STATION,  1090AM  BEING  ON  THE  AIR.     THE  FCC NOTED  THAT  ON  JULY 26, 2022   THAT  THEIR   ENFORCEMENT  AGENTS    CAUGHT  THAT  WHILE    WBAF  IS  A  CLASS  D  DAYTIMER  AND  THE  TRANSLATOR   CAN   ORIGINATE  PROGRAMMING  WHEN  THE  AM  IS  NOT  OPERATING  AT  NIGHT,  THE  FM  TRANSLATOR  WAS  OPERATING  IN  THE  DAYTIME    WHILE   WBAF 1090-AM  WAS  OFF  THE  AIR. 


A  STATION  AGENT  CLAIMED  THE  FOLLOWING  WEEK  THAT  THE  LOCATION OF OPERATIONAL LOGS  FOR  WBAF  WERE  UNKNOWN.  NEITHER  WBAF  1090AM  NOR  THEIR  TRANSLATOR   106.9FM  OFFER  LOCAL  PROGRAMMING,  ITS  RELAYED  TO  THE  STATIONS  FROM  ANOTHER  GEORGIA  CITY. 

Posted by WTGA AM & FM at 12:02 PM

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