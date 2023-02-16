BARNESVILLE'S RADIO STATION IN FCC VIOLATION--THE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION IN WASHINGTON D.C. HAS ISSUED A NOTICE OF VIOLATION FOR PLOENER RADIO GROUP OF BARNESVILLE WBAF 1090AM FOR OPERATING ITS FM TRANSLATOR 106.9FM WITHOUT THE AM STATION, 1090AM BEING ON THE AIR. THE FCC NOTED THAT ON JULY 26, 2022 THAT THEIR ENFORCEMENT AGENTS CAUGHT THAT WHILE WBAF IS A CLASS D DAYTIMER AND THE TRANSLATOR CAN ORIGINATE PROGRAMMING WHEN THE AM IS NOT OPERATING AT NIGHT, THE FM TRANSLATOR WAS OPERATING IN THE DAYTIME WHILE WBAF 1090-AM WAS OFF THE AIR.
A STATION AGENT CLAIMED THE FOLLOWING WEEK THAT THE LOCATION OF OPERATIONAL LOGS FOR WBAF WERE UNKNOWN. NEITHER WBAF 1090AM NOR THEIR TRANSLATOR 106.9FM OFFER LOCAL PROGRAMMING, ITS RELAYED TO THE STATIONS FROM ANOTHER GEORGIA CITY.
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