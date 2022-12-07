THOMASTON POLICE HEADED TO ALABAMA

THOMASTON POLICE WERE SCHEDULED TO BE IN BIRMINGHAM, ALABAMA WEDNESDAY TO PROCESS A STOLEN 2022 SHELBY MUSTANG FROM SOUTHERN FORD, VALUED AT $100,000 THAT WAS TOTALED IN A WRECK, MONDAY EVENING.
POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD 101 NEWS BIRMINGHAM POLICE RECEIVED A CALL OF A MOTORIST DRIVING ERRATICALLY WHO CRASHED HEAD-ON INTO ANOTHER VEHICLE. HE THEN JUMPED IN ANOTHER CAR AND FLED THE SCENE. THE BLUE MUSTANG WAS ONE OF TWO SWIPED FROM THE SOUTHERN FORD SHOWROOM EARLY SATURDAY AFTER THE DEALSHIP'S OFFICES WERE RANSACKED. A SECOND GRAY IN COLOR MUSTANG HAS NOT BEEN LOCATED.
CAR KEYS STOLEN FROM THE DEALERSHIP WERE FOUND IN A DUMPSTER AT HANDI MART CONVIENCE STORE ON EAST WALKER STREET TUESDAY MORNING AND POLICE VIEWED SECURITY VIDEO THAT SHOWED SUSPECTS DRESSED IN ALL BLACK WEARING SKI MASKS FUELING UP THE CARS AROUND 4AM SATURDAY AT NORTHSIDE SHELL.
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