Wednesday, December 7, 2022

THOMASTON POLICE HEADED TO ALABAMA

 THOMASTON  POLICE  WERE  SCHEDULED  TO  BE  IN  BIRMINGHAM,  ALABAMA  WEDNESDAY  TO  PROCESS  A  STOLEN  2022  SHELBY MUSTANG   FROM  SOUTHERN  FORD,   VALUED  AT   $100,000  THAT  WAS  TOTALED  IN  A  WRECK,  MONDAY  EVENING.

POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  TOLD  101  NEWS  BIRMINGHAM  POLICE  RECEIVED  A  CALL  OF  A  MOTORIST  DRIVING  ERRATICALLY  WHO  CRASHED  HEAD-ON  INTO  ANOTHER  VEHICLE.  HE  THEN  JUMPED  IN  ANOTHER  CAR  AND  FLED  THE  SCENE.  THE  BLUE  MUSTANG  WAS  ONE  OF  TWO  SWIPED  FROM  THE  SOUTHERN  FORD  SHOWROOM  EARLY  SATURDAY  AFTER  THE  DEALSHIP'S  OFFICES  WERE  RANSACKED.  A  SECOND  GRAY  IN  COLOR  MUSTANG  HAS  NOT  BEEN  LOCATED.


CAR KEYS  STOLEN  FROM  THE  DEALERSHIP  WERE  FOUND  IN  A  DUMPSTER  AT  HANDI  MART  CONVIENCE  STORE  ON  EAST  WALKER  STREET  TUESDAY  MORNING  AND  POLICE   VIEWED  SECURITY  VIDEO  THAT  SHOWED  SUSPECTS  DRESSED  IN  ALL  BLACK  WEARING  SKI  MASKS  FUELING  UP  THE  CARS  AROUND  4AM  SATURDAY  AT  NORTHSIDE  SHELL.

Posted by WTGA AM & FM at 10:17 AM

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