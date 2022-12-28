Wednesday, December 28, 2022

TFD SPECULATES THE CAUSE OF MONDAY HOUSE FIRE

 THE  THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT   REPORTS     A   WATER  HEATER  COULD  BE  THE  CAUSE  OF  A MONDAY  HOUSE  FIRE  AT  706  GREENWOOD  ROAD,   THAT  DESTROYED   THE  RESIDENCE  OF  RETIRED  BANKER  BOB  COCHRAN.  MR.  COCHRAN  AND   HIS   DAUGHTER  SUSAN  HEARD  A LOUD  POP  FROM  THE  UTILITY  ROOM  AREA  OF  THE  CARPORT  AND   INSTANTLY  THE  HOUSE  FILLED  WITH  SMOKE  AND   FLAMES  TOOK  TO  THE  ROOF.  TWO  VEHICLES  IN  THE  CARPORT  WERE  ALSO  TORCHED.  


THEY  MANAGED  TO  ESCAPE  SAFELY  BUT  A  PET  KITTY   CAT  MIGHT  HAVE  PERISHED  IN  THE  BLAZE.

Posted by WTGA AM & FM at 4:46 PM

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