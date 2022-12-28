TFD SPECULATES THE CAUSE OF MONDAY HOUSE FIRE

THE THOMASTON FIRE DEPARTMENT REPORTS A WATER HEATER COULD BE THE CAUSE OF A MONDAY HOUSE FIRE AT 706 GREENWOOD ROAD, THAT DESTROYED THE RESIDENCE OF RETIRED BANKER BOB COCHRAN. MR. COCHRAN AND HIS DAUGHTER SUSAN HEARD A LOUD POP FROM THE UTILITY ROOM AREA OF THE CARPORT AND INSTANTLY THE HOUSE FILLED WITH SMOKE AND FLAMES TOOK TO THE ROOF. TWO VEHICLES IN THE CARPORT WERE ALSO TORCHED.
THEY MANAGED TO ESCAPE SAFELY BUT A PET KITTY CAT MIGHT HAVE PERISHED IN THE BLAZE.
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