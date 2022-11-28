Monday, November 28, 2022

UPSON YOUTH TREATED FOR RABIES

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  REPORTS  A  14  YEAR  OLD  WHITE  MALE  JUVENILE  WAS  TREATED  FOR  RABIES   AFTER  HE  WAS  BITTEN  ON  HIS  LEFT  HAND  BY  A  COYOTE  ON  SANDY  BROOK CIRCLE  IN   THE  WESTERN  PART  OF  THE  COUNTY  OFF  BURKETTE  ROAD.  THE  SHERIFF  SAID  THE  YOUTH  WAS  CLEANING  OUT  A  GARAGE  AND  STUCK  HIS  HAND   OUTSIDE  TO  POUR  OUT  A  SOFT  DRINK  AND  A  COYOTE  BIT  HIS  HAND  AND  WOULD   NOT  LET  GO.    HE  HAD  TO  PRY  HIS  HAND  LOOSE.  THE  BOY  GRABBED  A  PIPE  AND  KNOCKED  THE  COYOTE  IN  THE  HEAD  AND  KNOCKED HIM  OUT.  HE  RAN   INSIDE  THE  HOUSE,  RETURNED  WITH A   357  PISTOL  AND  SHOT  THE  ANIMAL  IN  THE  HEAD. UPSON  ANIMAL  CONTROL   HAS   SENT  THE  COYOTE OFF  TO  TEST  FOR  RABIES, BUT  THE  MD  ON  DUTY  AT  THE  E.R.  SAID  THE  YOUTH     WOULD   BE  TREATED  FOR  RABIES,  AS  A  PRECAUTION. 

Posted by WTGA AM & FM at 2:38 PM

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