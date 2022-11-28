UPSON YOUTH TREATED FOR RABIES

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE REPORTS A 14 YEAR OLD WHITE MALE JUVENILE WAS TREATED FOR RABIES AFTER HE WAS BITTEN ON HIS LEFT HAND BY A COYOTE ON SANDY BROOK CIRCLE IN THE WESTERN PART OF THE COUNTY OFF BURKETTE ROAD. THE SHERIFF SAID THE YOUTH WAS CLEANING OUT A GARAGE AND STUCK HIS HAND OUTSIDE TO POUR OUT A SOFT DRINK AND A COYOTE BIT HIS HAND AND WOULD NOT LET GO. HE HAD TO PRY HIS HAND LOOSE. THE BOY GRABBED A PIPE AND KNOCKED THE COYOTE IN THE HEAD AND KNOCKED HIM OUT. HE RAN INSIDE THE HOUSE, RETURNED WITH A 357 PISTOL AND SHOT THE ANIMAL IN THE HEAD. UPSON ANIMAL CONTROL HAS SENT THE COYOTE OFF TO TEST FOR RABIES, BUT THE MD ON DUTY AT THE E.R. SAID THE YOUTH WOULD BE TREATED FOR RABIES, AS A PRECAUTION.
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