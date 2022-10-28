UPDATE; CONDITION OF BETSY HUEBER WILLIAMS

FRIENDS IN THOMASTON REPORT POSITIVE NEWS ON THE MEDICAL CONDITION OF THOMASTON NATIVE BETSY HUEBER WILLIAMS, STRUCK BY A CAR IN A CROSSWALK IN NASHVILLE, TENNESSEE, TUESDAY. 101 NEWS WAS TOLD BETSY UNDERWENT SUCCESSFUL SURGERY THURSDAY AND DOCTORS AT VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER ARE ENCOURAGED SHE WILL WALK AGAIN, AFTER SUFFERING SEVERE HEAD AND NECK TRAUMA. BETSY IS REPORTEDLY IN A FULL BODY CAST, AND IS RESPONDING TO FAMILY AND FRIENDS , BUT FACES A SERIES OF SURGERIES .
SHE ALSO RECEIVED FRACTURES TO THE FACE, LEGS, AND RIBS.
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