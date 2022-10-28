Friday, October 28, 2022

UPDATE; CONDITION OF BETSY HUEBER WILLIAMS

 FRIENDS  IN  THOMASTON  REPORT    POSITIVE    NEWS  ON  THE  MEDICAL  CONDITION  OF  THOMASTON  NATIVE  BETSY  HUEBER  WILLIAMS,  STRUCK  BY  A  CAR   IN  A  CROSSWALK  IN  NASHVILLE, TENNESSEE,  TUESDAY.  101  NEWS WAS  TOLD  BETSY  UNDERWENT  SUCCESSFUL  SURGERY  THURSDAY  AND  DOCTORS  AT  VANDERBILT  UNIVERSITY  MEDICAL  CENTER  ARE  ENCOURAGED  SHE  WILL  WALK  AGAIN,  AFTER  SUFFERING  SEVERE  HEAD  AND  NECK  TRAUMA.  BETSY  IS  REPORTEDLY  IN  A  FULL  BODY  CAST,  AND  IS  RESPONDING  TO  FAMILY  AND  FRIENDS  ,  BUT  FACES  A  SERIES  OF  SURGERIES .


SHE  ALSO   RECEIVED   FRACTURES  TO  THE  FACE,  LEGS,  AND  RIBS.

Posted by WTGA AM & FM at 9:55 AM

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