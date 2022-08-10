Wednesday, August 10, 2022

UPSON BOC COMMENDS RESPONSE TO U-L HIGH TUESDAY

 AT  TUESDAY'S  MEETING  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS  BEN  WATSON  AND  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  PRAISED  THE  RESPONSE  OF  LAW  ENFORCEMENT  AND  FIRST  RESPONDERS  TO  A  REPORTED  ACTIVE  SHOOTER  INCIDENT AT  U-L  HIGH,  TUESDAY  AT  NOON--SOMETHING  THAT  THANKFULLY     TURNED  OUT  TO  BE  A  FALSE  ALARM.  CHAIRMAN  ALLEN  SAID  3  UNITS  FROM  AMERIPRO  EMS  ALSO  RESPONDED  TO  THE  HIGH  SCHOOL.


A  PARENT  PHONED    911  AFTER  HER  SON   CALLED  HER  ABOUT  SOMEONE  IN  THE  BOYS  RESTROOM  POINTING  WHAT  COULD  BE  A  PISTOL  BUT  TURNED  OUT  WAS  NOT  A  WEAPON.

Posted by WTGA AM & FM at 10:40 AM

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