UPSON BOC COMMENDS RESPONSE TO U-L HIGH TUESDAY

AT TUESDAY'S MEETING UPSON COUNTY COMMISSIONERS BEN WATSON AND CHAIRMAN NORMAN ALLEN PRAISED THE RESPONSE OF LAW ENFORCEMENT AND FIRST RESPONDERS TO A REPORTED ACTIVE SHOOTER INCIDENT AT U-L HIGH, TUESDAY AT NOON--SOMETHING THAT THANKFULLY TURNED OUT TO BE A FALSE ALARM. CHAIRMAN ALLEN SAID 3 UNITS FROM AMERIPRO EMS ALSO RESPONDED TO THE HIGH SCHOOL.
A PARENT PHONED 911 AFTER HER SON CALLED HER ABOUT SOMEONE IN THE BOYS RESTROOM POINTING WHAT COULD BE A PISTOL BUT TURNED OUT WAS NOT A WEAPON.
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