TPD TEAMS UP WITH FBI

THE FBI HAS ENLISTED THE ASSISTANCE OF THE THOMASTON POLICE DEPARTMENT IN TRACKING DOWN FRAUD IN THE PPP FEDERAL LOAN PROGRAM. TPD WAS ADVISED HOW TO RESEARCH FRAUD IN LOANS OF UNDER $20,000. PPP LOANS TOTALING OVER $50 MILLION WERE DISTRIBUTED IN UPSON COUNTY TO BUSINESSES, GOVERNMENTS, THE SCHOOL SYSTEM, AND PERHAPS SOME WHO DID NOT QUALIFY FOR THEM.
THOMASTON POLICE ARRESTED A SUBJECT FOR THEFT BY RECEIVING WHO WAS PARKED ON BARNESVILLE STREET ALLEGEDLY WAVING AROUND A PISTOL IN HIS CAR. 28 YEAR OLD RICTAVIOUOS PARKS TOLD AN OFFICER HE WAS MAKING A SNAPCHAT VIDEO TO SHOW OFF HIS NEW PISTOL. HOWEVER, A STOLEN GLOCK PISTOL WAS FOUND UNDER THE CAR SEAT. PARKS ALSO HAD AN ACTIVE WARRANT FROM THE PD FOR NON APPEARANCE IN COURT.
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