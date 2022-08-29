Monday, August 29, 2022

TPD TEAMS UP WITH FBI

 THE  FBI  HAS  ENLISTED  THE  ASSISTANCE  OF  THE  THOMASTON  POLICE  DEPARTMENT  IN  TRACKING  DOWN  FRAUD  IN   THE     PPP  FEDERAL  LOAN  PROGRAM.  TPD  WAS  ADVISED   HOW  TO  RESEARCH  FRAUD IN  LOANS  OF  UNDER  $20,000.  PPP LOANS  TOTALING  OVER  $50  MILLION  WERE  DISTRIBUTED  IN  UPSON  COUNTY  TO  BUSINESSES,  GOVERNMENTS,  THE  SCHOOL  SYSTEM,  AND  PERHAPS  SOME  WHO  DID  NOT  QUALIFY  FOR  THEM. 


THOMASTON  POLICE ARRESTED   A  SUBJECT   FOR  THEFT  BY  RECEIVING   WHO  WAS   PARKED  ON  BARNESVILLE  STREET  ALLEGEDLY  WAVING   AROUND   A  PISTOL  IN   HIS  CAR.   28  YEAR  OLD RICTAVIOUOS   PARKS TOLD  AN  OFFICER  HE WAS  MAKING  A  SNAPCHAT  VIDEO  TO  SHOW OFF  HIS  NEW  PISTOL.  HOWEVER,  A  STOLEN   GLOCK  PISTOL  WAS  FOUND  UNDER  THE  CAR  SEAT.  PARKS  ALSO  HAD  AN  ACTIVE  WARRANT  FROM  THE  PD FOR  NON  APPEARANCE IN  COURT.

Posted by WTGA AM & FM at 12:50 PM

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