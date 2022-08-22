Monday, August 22, 2022

THOMASTON STUDENT AT GA. SOUTHERN PASSES AWAY

 A  THOMASTON  STUDENT  AT  GA.  SOUTHERN  UNIVERSITY  IN  STATESBORO,  21  YEAR   OLD  BARRON  GULLEY  PASSED  AWAY  SATURDAY  IN   BULLOCH  COUNTY, GA.


SURVIVORS  INCLUDE  HIS  PARENTS  RHONDA  AND  RUSSELL  GULLEY  OF  THOMASTON,  BROTHERS  LOGAN  AND  BROOKS  GULLEY  AND  MATERIAL  GRAND  PARENTS  TERESA   AND  RONNIE  LOWE  OF  THOMASTON.  FRIENDS  ARE  REQUESTING  PRIVACY  AND  PRAYERS  FOR  THE  FAMILY.


FLETCHER-DAY  FUNERAL  HOME  IS  ASSISTING  THE  FAMILY.


BULLOCH  COUNTY  CORONER  JAKE  A.  FUTCH  SAID  HE  PRONOUNCED  STUDENT  GULLEY  DECEASED  AT  6;19PM,  SATURDAY  AUGUST  20TH  AT  AN  OFF-CAMPUS  APARTMENT.  THE  BODY  HAS  BEEN  SENT  TO  THE  STATE  CRIME LAB  IN  POOLER,GA  FOR  AUTOPSY. 

Posted by WTGA AM & FM at 1:35 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)