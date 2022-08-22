THOMASTON STUDENT AT GA. SOUTHERN PASSES AWAY

A THOMASTON STUDENT AT GA. SOUTHERN UNIVERSITY IN STATESBORO, 21 YEAR OLD BARRON GULLEY PASSED AWAY SATURDAY IN BULLOCH COUNTY, GA.
SURVIVORS INCLUDE HIS PARENTS RHONDA AND RUSSELL GULLEY OF THOMASTON, BROTHERS LOGAN AND BROOKS GULLEY AND MATERIAL GRAND PARENTS TERESA AND RONNIE LOWE OF THOMASTON. FRIENDS ARE REQUESTING PRIVACY AND PRAYERS FOR THE FAMILY.
FLETCHER-DAY FUNERAL HOME IS ASSISTING THE FAMILY.
BULLOCH COUNTY CORONER JAKE A. FUTCH SAID HE PRONOUNCED STUDENT GULLEY DECEASED AT 6;19PM, SATURDAY AUGUST 20TH AT AN OFF-CAMPUS APARTMENT. THE BODY HAS BEEN SENT TO THE STATE CRIME LAB IN POOLER,GA FOR AUTOPSY.
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