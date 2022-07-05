Tuesday, July 5, 2022

FATAL ACCIDENT IN THOMASTON TUESDAY

 POST   26  GA.  STATE  PATROL  INVESTIGATING  A  HORRIFIC  FATAL  TRAFFIC  ACCIDENT  ON  SOUTH  CENTER  STREET   NEAR  THE  CAR  WASH   AROUND  9AM  TUESDAY.  THE  FATALITY  IDENTIFIED  AS  64  YEAR  OLD  NAOMI  WHEELER OF  THOMASTON  DRIVING  A  GMC YUKON  SUV  THAT  REAR-ENDED  A  GFL  CLAM  SHELL  TRUCK  PICKING  UP YARD  DEBRIS.  THE  TRUCK  DRIVER  APPARENTLY  WAS  UNINJURED.  


MS.  WHEELER  WAS  DECEASED  AT  THE  SCENE. THOMASTON  POLICE  AND  FIRE  RESPONDED  AND  THE  INVESTIGATION  WAS  TURNED  OVER  TO  THE  GSP.


TRAFFIC  WAS  BLOCKED  FOR  ABOUT  AN  HOUR,  DOZENS OF   18  WHEELERS  HAD  TO  PARK  BESIDE  THE  STREET  WHILE   OFFICERS  WORKED  THE  WRECK  SCENE.  SOME  TRAFFIC  WAS  DETOURED  THROUGH  BROOKWOOD  SUBDIVISON. 

Posted by WTGA AM & FM at 5:17 PM

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