FATAL ACCIDENT IN THOMASTON TUESDAY

POST 26 GA. STATE PATROL INVESTIGATING A HORRIFIC FATAL TRAFFIC ACCIDENT ON SOUTH CENTER STREET NEAR THE CAR WASH AROUND 9AM TUESDAY. THE FATALITY IDENTIFIED AS 64 YEAR OLD NAOMI WHEELER OF THOMASTON DRIVING A GMC YUKON SUV THAT REAR-ENDED A GFL CLAM SHELL TRUCK PICKING UP YARD DEBRIS. THE TRUCK DRIVER APPARENTLY WAS UNINJURED.
MS. WHEELER WAS DECEASED AT THE SCENE. THOMASTON POLICE AND FIRE RESPONDED AND THE INVESTIGATION WAS TURNED OVER TO THE GSP.
TRAFFIC WAS BLOCKED FOR ABOUT AN HOUR, DOZENS OF 18 WHEELERS HAD TO PARK BESIDE THE STREET WHILE OFFICERS WORKED THE WRECK SCENE. SOME TRAFFIC WAS DETOURED THROUGH BROOKWOOD SUBDIVISON.
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