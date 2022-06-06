ATV ACCIDENT UPSON CO

UPSON COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT RESPONDED TO AN ATV ACCIDENT AT CRESCENT ROAD/OLD ALABAMA ROAD INTERSECTION AND AN ADULT FEMALE AND JUVENILE FEMALE TRANSPORTED TO MACON MEDICAL CENTER BY EMS.
ACCORDING TO THE SO REPORT--31 YEAR OLD BRITTANY ELLINGTON WAS GIVING A RIDE ON A 4-WHEELER TO 9 YEAR OLD SAYDEE PENNINGTON OF OLD ALABAMA ROAD--AND THE ATV HIT A HOLE IN A DITCH WHILE TURNING AROUND AND IT CRASHED AND THEY WERE THROWN OFF. MS. ELLINGTON REPORTEDLY SUFFERED SEVERE NECK AND BACK PAIN AND THE 9 YEAR OLD HAD A POSSIBLE ARM FRACTURE.
A 5 YEAR OLD MALE RIDING IN MS. ELLINGTON'S LAP, ELI BRANNON OF RU AL MAIN RECEIVED CUTS AND BRUISES.
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