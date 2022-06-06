Monday, June 6, 2022

ATV ACCIDENT UPSON CO

 UPSON  COUNTY  SHERIFF'S  DEPARTMENT   RESPONDED  TO  AN  ATV  ACCIDENT  AT  CRESCENT  ROAD/OLD  ALABAMA  ROAD  INTERSECTION  AND  AN  ADULT  FEMALE  AND  JUVENILE  FEMALE  TRANSPORTED  TO  MACON  MEDICAL  CENTER  BY  EMS.


ACCORDING  TO  THE  SO  REPORT--31  YEAR  OLD  BRITTANY  ELLINGTON  WAS  GIVING  A  RIDE  ON  A   4-WHEELER  TO  9  YEAR  OLD  SAYDEE  PENNINGTON  OF   OLD  ALABAMA  ROAD--AND  THE  ATV  HIT   A   HOLE  IN  A  DITCH  WHILE  TURNING  AROUND  AND  IT  CRASHED  AND  THEY  WERE  THROWN  OFF.    MS.  ELLINGTON  REPORTEDLY  SUFFERED  SEVERE  NECK  AND  BACK  PAIN  AND  THE  9  YEAR  OLD  HAD  A  POSSIBLE  ARM  FRACTURE.


A  5  YEAR OLD  MALE  RIDING  IN  MS.  ELLINGTON'S  LAP,  ELI  BRANNON  OF  RU AL  MAIN  RECEIVED  CUTS  AND  BRUISES. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:36 AM

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