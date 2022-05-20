THOMASTON ON HGTV SUNDAY

THOMASTON BECOMES A NATIONAL TV STAR SUNDAY NIGHT 8PM ON HDTV PLUS STEAMING ON DISCOVERY + WITH THE PROGRAM-- HOMETOWN KICKSTART SPONSORED BY PEOPLE MAGAZINE. HDTV CELEBS BRIAN AND MIKA KLEINSCHMIDT OF TAMPA, FLORIDA DID RENOVATION WORK IN THOMASTON AT PIGGY PARK, DOWNTOWN FACADE'S AT HAIR ON THE SQUARE, UPPER CRUST, AND RENOVATED THE BASEMENT AT THE HOME OF MARLON AND TONIA BROWN, AN EXTRA-GIVING FAMILY.
THE CITY OF THOMASTON/SLICES PIZZERIA INVITING EVERYONE TO A FREE TV WATCH PARTY ON THE SQUARE SUNDAY 5;30 TO 9 WITH LIVE MUSIC, FOOD TRUCKS, AND A MEET AND GREET WITH THE KLEINSCHMIDT'S WHO WERE INTERVIEWED ON THE BILL BAILEY MORNING SHOW FRIDAY ON FUN 101 FM.
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