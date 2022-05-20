Friday, May 20, 2022

THOMASTON ON HGTV SUNDAY

 THOMASTON  BECOMES  A  NATIONAL  TV STAR  SUNDAY  NIGHT  8PM  ON  HDTV    PLUS   STEAMING  ON  DISCOVERY +  WITH  THE  PROGRAM-- HOMETOWN  KICKSTART  SPONSORED  BY  PEOPLE  MAGAZINE.  HDTV  CELEBS  BRIAN  AND  MIKA  KLEINSCHMIDT  OF  TAMPA,  FLORIDA  DID  RENOVATION  WORK   IN  THOMASTON   AT  PIGGY  PARK,  DOWNTOWN  FACADE'S   AT  HAIR  ON  THE  SQUARE,  UPPER  CRUST,  AND  RENOVATED  THE  BASEMENT    AT  THE  HOME  OF  MARLON  AND  TONIA  BROWN,  AN  EXTRA-GIVING   FAMILY. 


THE  CITY  OF  THOMASTON/SLICES  PIZZERIA      INVITING  EVERYONE  TO   A   FREE    TV   WATCH  PARTY   ON  THE  SQUARE    SUNDAY  5;30  TO  9  WITH  LIVE  MUSIC,  FOOD  TRUCKS,  AND  A  MEET  AND  GREET  WITH  THE  KLEINSCHMIDT'S  WHO  WERE  INTERVIEWED  ON  THE  BILL  BAILEY  MORNING  SHOW  FRIDAY  ON   FUN  101 FM.


 

Posted by WTGA AM & FM at 12:21 PM

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