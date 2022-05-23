MOTORIST WITH THOMASTON RELATIVES HAS PASSED AWAY

A MONROE COUNTY WOMAN WHO SPENT MOST OF HER LIFE IN THOMASTON, PASSED AWAY MAY 19TH AT ATLANTA MEDICAL CENTER AS A RESULT OF A TWO VEHICLE ACCIDENT IN SPALDING COUNTY ON MAY 5TH---45 YEAR OLD ADRIAN SELPH DAWSON.
ACCORDING TO THE GA. STATE PATROL THE ACCIDENT HAPPENED AT THE INTERSECTION OF GA. 16 AND BAILEY JESTER ROAD AS MS. DAWSON WAS TRAVELING NORTH ON BAILEY JESTER ROAD IN A 2018 NISSAN ROGUE AND THE OTHER MOTORIST 54 YEAR OLD STEVEN GASIECKI OF PORT CHARLOTTE, FLORIDA WAS GOING WEST ON GA. 16 IN A 2011 INFINITI.
THE GSP SAID MS. DAWSON FAILED TO YIELD, HIT THE INFINITI IN THE INTERSECTION , THEN THE NISSAN STRUCK A ROAD SIGN, AND ROLLED OVER ON THE DRIVERS SIDE AND STRUCK THE OTHER VEHICLE BEFORE FINAL REST.
SHE WAS AIRFLIGHTED TO ATLANTA MEDICAL CENTER AND GASIECKI WAS TRANSPORTED TO THE E.R. BY EMS.
A MEMORIAL SERVICE FOR MS. DAWSON WILL BE HELD SATURDAY, MAY 28TH AT 2PM AT COGGINS FUNERAL HOME IN THOMASTON.
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