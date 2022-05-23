Monday, May 23, 2022

MOTORIST WITH THOMASTON RELATIVES HAS PASSED AWAY

 A  MONROE  COUNTY  WOMAN  WHO SPENT MOST  OF  HER  LIFE  IN  THOMASTON,  PASSED  AWAY  MAY  19TH  AT  ATLANTA  MEDICAL  CENTER  AS  A RESULT  OF  A   TWO  VEHICLE  ACCIDENT  IN  SPALDING  COUNTY  ON  MAY  5TH---45  YEAR  OLD  ADRIAN   SELPH  DAWSON. 


ACCORDING  TO  THE   GA.  STATE PATROL   THE  ACCIDENT  HAPPENED  AT  THE  INTERSECTION  OF    GA.  16  AND  BAILEY  JESTER  ROAD  AS  MS.  DAWSON   WAS  TRAVELING  NORTH  ON  BAILEY  JESTER  ROAD   IN   A  2018  NISSAN  ROGUE  AND  THE  OTHER  MOTORIST  54  YEAR  OLD  STEVEN  GASIECKI  OF  PORT CHARLOTTE, FLORIDA  WAS  GOING  WEST  ON  GA.  16  IN  A  2011  INFINITI.


THE  GSP  SAID  MS.  DAWSON  FAILED  TO  YIELD,  HIT  THE  INFINITI  IN  THE  INTERSECTION  ,     THEN  THE    NISSAN  STRUCK     A  ROAD  SIGN, AND  ROLLED  OVER  ON  THE  DRIVERS  SIDE   AND  STRUCK  THE  OTHER  VEHICLE  BEFORE  FINAL  REST.


SHE  WAS  AIRFLIGHTED  TO  ATLANTA  MEDICAL  CENTER  AND  GASIECKI  WAS    TRANSPORTED  TO  THE  E.R. BY  EMS.


A  MEMORIAL  SERVICE   FOR  MS.  DAWSON    WILL  BE   HELD  SATURDAY,  MAY  28TH  AT  2PM  AT  COGGINS  FUNERAL  HOME   IN  THOMASTON. 

Posted by WTGA AM & FM at 1:35 PM

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