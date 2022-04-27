Wednesday, April 27, 2022

FUN 101 SPORTS SPECIAL-TRAVON WALKER AND THE NFL DRAFT 3PM THURSDAY

 FUN  101  FM  WILL  HAVE  LIVE  COVERAGE OF  THOMASTON'S  TRAVON  WALKER  AND  THE  NFL  DRAFT  FROM  THE  OMNI  HOTEL/TRUIST  PARK, TODAY  STARTING  AT   3 O'CLOCK.  ESPN  IS  PREDICTING    TRAVON  WILL  BE  THE  #1  PICK  BY  JACKSONVILLE  WHEN  THE  DRAFT  BEGINS  AT   8PM.


IN  THE PAST  FEW  WEEKS  TRAVON  HAS  BEEN  MOVING  UP    AFTER  STARTING   IN  THE  TOP   10  BUT  HIS  COMBINE  SCORES  WERE  THROUGH   THE  ROOF  AND  THAT  SPARKED  HIS  CLIMB  TOWARD  THE  TOP.  SEVERAL  OF HIS  BULLDOG  TEAM-MATES   TO BE  DRAFTED  WILL  BE  WITH  HIM  THIS  EVENING,  OTHERS  WILL  BE  WITH  COACH  KIRBY  SMART  IN LAS  VEGAS  ,  SITE  OF  THE  NFL  DRAFT SHOW  ON  ESPN.

Posted by WTGA AM & FM at 5:28 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)