FUN 101 SPORTS SPECIAL-TRAVON WALKER AND THE NFL DRAFT 3PM THURSDAY

FUN 101 FM WILL HAVE LIVE COVERAGE OF THOMASTON'S TRAVON WALKER AND THE NFL DRAFT FROM THE OMNI HOTEL/TRUIST PARK, TODAY STARTING AT 3 O'CLOCK. ESPN IS PREDICTING TRAVON WILL BE THE #1 PICK BY JACKSONVILLE WHEN THE DRAFT BEGINS AT 8PM.
IN THE PAST FEW WEEKS TRAVON HAS BEEN MOVING UP AFTER STARTING IN THE TOP 10 BUT HIS COMBINE SCORES WERE THROUGH THE ROOF AND THAT SPARKED HIS CLIMB TOWARD THE TOP. SEVERAL OF HIS BULLDOG TEAM-MATES TO BE DRAFTED WILL BE WITH HIM THIS EVENING, OTHERS WILL BE WITH COACH KIRBY SMART IN LAS VEGAS , SITE OF THE NFL DRAFT SHOW ON ESPN.
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