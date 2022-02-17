THOMASTON MAN SENTENCED TO 31 YEARS IN PRISON

FOUND GUILTY ON ALL 17 COUNTS BY A JURY IN UPSON SUPERIOR COURT, THURSDAY, AFTER HE RAN FROM POLICE, CRASHED, AND INJURED POLICE OFFICER MARK POORE, WHO HAD TO GIVE UP HIS CAREER DUE TO HIS INJURIES.
BEFORE PRONOUNCING SENTENCE JUDGE BEN J. MILLER JR. TOLD KING HE ENDANGERED THE ENTIRE EAST SIDE OF THOMASTON IN FEBRUARY OF 2020 WHEN HE STOLE A CAR FROM A CITIZEN, MIKE KELLY, WHO HAD STOPPED TO ASSIST POLICE CAPTURE KING.
BEFORE PRONOUNCING SENTENCE JUDGE BEN J. MILLER JR. TOLD KING HE ENDANGERED THE ENTIRE EAST SIDE OF THOMASTON IN FEBRUARY OF 2020 WHEN HE STOLE A CAR FROM A CITIZEN, MIKE KELLY, WHO HAD STOPPED TO ASSIST POLICE CAPTURE KING.
ON THE RUN FOR TWO YEARS FOR ALLEGEDLY SHOOTING A MAN DURING A ROBBERY ATTEMPT. OFFICER POORE WAS INJURED WHEN HE TRIED TO PULL KING OUT OF KELLY'S CAR BEFORE HE SPED OFF, RUNNING THROUGH SEVERAL YARDS TO GET AWAY.
JUDGE MILLER SAID THE VIDEO OF THE EVENT IS "SHOCKING."
KING WAS ARRESTED THREE MONTHS LATER LIVING IN A SHED NEAR MOORE'S CROSSING ROAD WITH A STASH OF DRUGS, CHARGES THAT HE HAS YET TO BE TRIED FOR. PROSECUTORS TOLD 101 NEWS AT THE COURTHOUSE HE MIGHT GO ON TRIAL ON THOSE CHARGES NEXT WEEK.
JUDGE MILLER SAID THE VIDEO OF THE EVENT IS "SHOCKING."
KING WAS ARRESTED THREE MONTHS LATER LIVING IN A SHED NEAR MOORE'S CROSSING ROAD WITH A STASH OF DRUGS, CHARGES THAT HE HAS YET TO BE TRIED FOR. PROSECUTORS TOLD 101 NEWS AT THE COURTHOUSE HE MIGHT GO ON TRIAL ON THOSE CHARGES NEXT WEEK.
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