Thomaston Surveyor Gary Self Has Passed Away

FRIENDS TOLD 101 NEWS, GARY HAD BEEN SCHEDULED FOR OPEN HEART SURGERY FRIDAY AFTERNOON AFTER BECOMING ILL EARLIER IN THE WEEK. FLETCHER-DAY FUNERAL HOME IS IN CHARGE OF ARRANGEMENTS.
GARY IS SURVIVED BY HIS NEPHEW CLIFF PORTER AND HIS FAMILY.
GARY WAS WELL KNOWN FOR ATTENDING CITY AND COUNTY MEETINGS TO KEEP TABS ON LOCAL GOVERNMENT, OFTEN LENDING HIS EXPERTISE ON ISSUES RELATING TO ZONING AND LAND USE.
JUST TUESDAY, HE APPEARED BEFORE THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS AND WON A VICTORY FOR CIVIC CENTER PICKLEBALL PLAYERS, WHO HAD BEEN BANNED FROM PLAYING BECAUSE THEY DECLINED TO SIGN A WAIVER AIMED AT COUNTY PROTECTION. AFTER HEARING FROM SELF, THE COUNTY COMMISSIONERS VOTED UNANIMOUSLY TO DROP THE WAIVER EXCEPT FOR ORGANIZED SPORTS.
GARY IS SURVIVED BY HIS NEPHEW CLIFF PORTER AND HIS FAMILY.
GARY WAS WELL KNOWN FOR ATTENDING CITY AND COUNTY MEETINGS TO KEEP TABS ON LOCAL GOVERNMENT, OFTEN LENDING HIS EXPERTISE ON ISSUES RELATING TO ZONING AND LAND USE.
JUST TUESDAY, HE APPEARED BEFORE THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS AND WON A VICTORY FOR CIVIC CENTER PICKLEBALL PLAYERS, WHO HAD BEEN BANNED FROM PLAYING BECAUSE THEY DECLINED TO SIGN A WAIVER AIMED AT COUNTY PROTECTION. AFTER HEARING FROM SELF, THE COUNTY COMMISSIONERS VOTED UNANIMOUSLY TO DROP THE WAIVER EXCEPT FOR ORGANIZED SPORTS.
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