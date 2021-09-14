WRECK DOWNTOWN THOMASTON

ONE DRIVER INJURED WHEN A U-HAUL MOVING VAN RAN UP UNDER AN 18 WHEELER IN DOWNTOWN THOMASTON AT THE CHURCH--GORDON INTERSECTION AFTER 3 PM TUESDAY.
THE 18 WHEELER OWNED BY PINE HILL TIMBER COMPANY OF GREENVILLE WAS TRAVELING SOUTH ON CHURCH AND THE U-HAUL WAS EASTBOUND ON GORDON. THE DRIVER OF THE UHAUL REPORTEDLY TO THE E.R. TO GET CHECKED OUT. THOMASTON POLICE BLOCKED OFF THE WEST SIDE OF THE COURT SQUARE TO TRAFFIC WHILE THE WRECKAGE WAS CLEARED, CAUSING A BACKUP ON STREETS NEAR THE SQUARE.
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