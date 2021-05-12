SAMUEL BREWTON III WILL NOT TESTIFY

THE FIRST JURY TRIAL IN OVER A YEAR, DUE TO COVID-19 CONTINUES WEDNESDAY IN UPSON SUPERIOR COURT.
THE DEFENDANT SAMUEL BREWTON III IS UNDER INDICTMENT FOR SHOOTING AND ENDANGERING SEVERAL BOATERS ON THE FLINT RIVER OFF ROLAND ROAD, RUSS MCGEE OF THOMASTON AND SEVERAL OF HIS FAMILY MEMBERS. BREWTON CLAIMED THEY WERE TRESPASSING.
BREWTON IS CHARGED WITH 4 COUNTS OF AGGREVATED ASSAULT AND 2 COUNTS OF RECKLESS CONDUCT. HIS DEFENSE ATTORNEYS FROM THE LAW FIRM OF VIRGIL BROWN AND ASSOCIATES TOLD THE COURT, DEFENDANT BREWTON WILL NOT TESTIFY.
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