Wednesday, May 12, 2021

SAMUEL BREWTON III WILL NOT TESTIFY

 THE  FIRST  JURY  TRIAL  IN  OVER  A  YEAR,  DUE  TO  COVID-19  CONTINUES   WEDNESDAY  IN  UPSON  SUPERIOR  COURT.


THE  DEFENDANT  SAMUEL BREWTON  III  IS  UNDER  INDICTMENT  FOR  SHOOTING  AND  ENDANGERING  SEVERAL  BOATERS  ON  THE  FLINT  RIVER  OFF  ROLAND  ROAD,  RUSS  MCGEE  OF  THOMASTON  AND  SEVERAL OF  HIS  FAMILY  MEMBERS. BREWTON  CLAIMED  THEY  WERE  TRESPASSING.


BREWTON  IS  CHARGED  WITH  4  COUNTS  OF  AGGREVATED  ASSAULT  AND  2  COUNTS  OF  RECKLESS  CONDUCT. HIS  DEFENSE  ATTORNEYS  FROM  THE  LAW  FIRM  OF  VIRGIL  BROWN  AND  ASSOCIATES  TOLD  THE  COURT,  DEFENDANT    BREWTON  WILL  NOT  TESTIFY.

Posted by WTGA AM & FM at 12:01 PM

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