SAM BREWTON JR. WILL NOT TESTIFY IN UPSON SUPERIOR COURT

THE DEFENDANT, SAM BREWTON JR. IS UNDER INDICTMENT FOR SHOOTING AT SEVERAL BOATERS ON THE FLINT RIVER OFF ROLAND ROAD, RUSS MCGEE OF THOMASTON AND SEVERAL OF HIS FAMILY MEMBERS. NO ONE WAS WOUNDED, BREWTON CLAIMED THEY WERE TRESPASSING.
BREWTON WAS SENTENCED FOR A SHOOTING INCIDENT AT HIS RESIDENCE ON WEEMS ROAD, PREVIOUSLY AND WAS BANNED FROM THE COUNTY FOR 5 YEARS, THE BAN EXPIRED IN 2009.
PRESIDING SUPERIOR COURT JUDGE FLETCHER SAMS HAS APPROVED A DIFFERENT CONFIGURATION FROM PREVIOUS TRIALS DUE TO COVID-19. JURORS ARE NOT ALL IN THE JURY BOX BUT ARE SPACE DISTANCED ON THE LEFT SIDE OF THE COURTROOM AND WILL DELIBRATE ACROSS THE STREET AT THE CHAMBER OF COMMERCE CONFERENCE ROOM. MASKS ARE REQUIRED.
BREWTON IS CHARGED WITH 4 COUNTS OF AGGREVATED ASSAULT AND 2 COUNTS OF RECKLESS CONDUCT.
BREWTON WAS SENTENCED FOR A SHOOTING INCIDENT AT HIS RESIDENCE ON WEEMS ROAD, PREVIOUSLY AND WAS BANNED FROM THE COUNTY FOR 5 YEARS, THE BAN EXPIRED IN 2009.
PRESIDING SUPERIOR COURT JUDGE FLETCHER SAMS HAS APPROVED A DIFFERENT CONFIGURATION FROM PREVIOUS TRIALS DUE TO COVID-19. JURORS ARE NOT ALL IN THE JURY BOX BUT ARE SPACE DISTANCED ON THE LEFT SIDE OF THE COURTROOM AND WILL DELIBRATE ACROSS THE STREET AT THE CHAMBER OF COMMERCE CONFERENCE ROOM. MASKS ARE REQUIRED.
BREWTON IS CHARGED WITH 4 COUNTS OF AGGREVATED ASSAULT AND 2 COUNTS OF RECKLESS CONDUCT.
HIS DEFENSE ATTORNEYS FROM VIRGIL BROWN AND ASSOCIATES HAS TOLD THE COURT BREWTON WILL NOT TAKE THE STAND, SO CLOSING ARGUMENTS WILL BEGIN TODAY.
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