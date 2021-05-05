CITY OF THOMASTON ELECTRIC BILLS GOING UP

EFFECTIVE WITH THE NEXT BILLING CYCLE, CITY OF THOMASTON UTILITY CUSTOMERS WILL EXPERIENCE AN AVERAGE $4 PER MONTH INCREASE ON ELECTRIC BILLS AFTER A UNANIMOUS VOTE BY THE CITY COUNCIL, TUESDAY.
COUNCIL NEEDS THE ADDITONAL REVENUE TO BUILD-UP RESERVES FOR ITS FUTURE PAYMENTS FOR ITS INVESTMENT IN THE PLANT VOGTLE NUCLEAR FACILITY .
THE POWER COST ADJUSTMENT WAS ORIGINALLY APPROVED THE FIRST OF THE YEAR--BUT WAS POSTPONED AFTER COUNCILMAN JEFF MIDDLEBROOKS COMPLAINED IT WAS A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON CUSTOMERS IMPACTED BY THE PANDEMIC.
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