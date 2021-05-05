Wednesday, May 5, 2021

CITY OF THOMASTON ELECTRIC BILLS GOING UP

 EFFECTIVE  WITH  THE  NEXT  BILLING  CYCLE,  CITY  OF  THOMASTON  UTILITY  CUSTOMERS  WILL  EXPERIENCE  AN  AVERAGE   $4  PER  MONTH  INCREASE  ON    ELECTRIC    BILLS  AFTER  A  UNANIMOUS  VOTE  BY  THE  CITY COUNCIL,  TUESDAY. 


COUNCIL  NEEDS   THE   ADDITONAL  REVENUE  TO  BUILD-UP  RESERVES  FOR  ITS   FUTURE  PAYMENTS  FOR  ITS  INVESTMENT  IN  THE  PLANT  VOGTLE  NUCLEAR  FACILITY .


THE  POWER    COST  ADJUSTMENT  WAS  ORIGINALLY  APPROVED  THE  FIRST OF  THE  YEAR--BUT  WAS  POSTPONED  AFTER  COUNCILMAN  JEFF  MIDDLEBROOKS  COMPLAINED  IT  WAS  A  MAJOR   FINANCIAL  BURDEN  ON  CUSTOMERS    IMPACTED  BY  THE   PANDEMIC.

Posted by WTGA AM & FM at 2:54 PM

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