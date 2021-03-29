Monday, March 29, 2021

ONE YEAR OLD CHILD INJURED 4-WHEELER WRECK

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS A ONE YEAR OLD CHILD WAS INJURED IN A 4-WHEELER ACCIDENT AT 195 SUNNYSIDE ROAD, SUNDAY AND WAS LIFE-FLIGHTED TO AN OUT OF TOWN HOSPITAL.

THE CHILD, NOVA VOSSBURG, SUFFERED A DEEP LACARATION TO THE FOREHEAD.  THE ADOPTED DAUGHTER OF KEITH PAGE WHO TOOK HER FOR A RIDE BUT HE TOLD DEPUTIES, THE ACCELERATOR STUCK AND THE 4-WHEELER FLIPPED OVER IN A DITCH.

EMT'S RESPONDED AND PAGE SUSTAINED INJURIES TO HIS FEET, KNEES, BACK AND HANDS, AND HAD A GOLF BALL SIZE BUMP ON THE SIDE OF HIS FORHEAD, BUT REFUSED TREATMENT.
Posted by WTGA AM & FM at 12:10 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)