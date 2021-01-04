TUESDAY IS RUNOFF ELECTON DAY IN GA.

TUESDAY IS RUN-OFF ELECTION DAY IN GA. WITH U.S. SENATOR DAVID PERDUE OPPOSED BY DEMOCRAT JON OSSOFF AND GOP SENATOR KELLY LOEFFLER
OPPOSED BY DEMOCRAT REV. RAPHAEL WARNOCK-- AND A PUBLIC SERVICE RACE INCUMBENT REPUBLICAN BUBBA MCDONALD CHALLENGED BY DEMOCRAT DANIEL BLACKMON.
THE CHAIRMAN OF THE UPSON COUNTY BOARD OF ELECTIONS, ROBERT HANEY SAID EXIT POLLERS MUST HAVE THE PROPER CREDENTIALS AND POLL WATCHERS MUST HAVE PROPER PAPERWORK
ALL POLLS WILL BE OPEN 7AM TILL 7PM.
5361 VOTES WERE CAST IN EARLY VOTING IN UPSON COUNTY AND ABOUT 2000 ABSENTEE BALLOTS HAVE BEEN RECEIVED.
IN PIKE COUNTY AROUND 4525 VOTES CAST IN EARLY VOTING.
No comments:
Post a Comment