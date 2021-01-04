Monday, January 4, 2021

TUESDAY IS RUNOFF ELECTON DAY IN GA.

 TUESDAY   IS  RUN-OFF  ELECTION  DAY  IN GA.  WITH  U.S.  SENATOR  DAVID  PERDUE  OPPOSED  BY  DEMOCRAT JON  OSSOFF  AND  GOP   SENATOR  KELLY LOEFFLER

OPPOSED  BY  DEMOCRAT  REV.  RAPHAEL  WARNOCK--  AND  A  PUBLIC  SERVICE  RACE  INCUMBENT  REPUBLICAN  BUBBA  MCDONALD  CHALLENGED  BY  DEMOCRAT  DANIEL  BLACKMON.

THE  CHAIRMAN  OF  THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  ELECTIONS,  ROBERT  HANEY  SAID  EXIT  POLLERS  MUST  HAVE  THE PROPER  CREDENTIALS  AND  POLL  WATCHERS  MUST  HAVE  PROPER  PAPERWORK

ALL  POLLS  WILL  BE  OPEN  7AM  TILL  7PM.

5361  VOTES  WERE CAST  IN  EARLY  VOTING   IN  UPSON  COUNTY   AND  ABOUT  2000  ABSENTEE  BALLOTS  HAVE  BEEN  RECEIVED.

IN  PIKE  COUNTY  AROUND  4525  VOTES  CAST  IN  EARLY  VOTING.

Posted by WTGA AM & FM at 2:19 PM

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