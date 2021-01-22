CITY OF REFUGE ZONING REQUEST MOVES ON

A REZONING REQUEST FOR 90 ACRES BEHIND CITY OF REFUGE AND WAL MART AT GOODRICH AVE. AND R STREET, NOW GOES TO THE THOMASTON ZONING BOARD FOR REVIEW AFTER THE THOMASTON-UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION VOTED 5-1 TO DENY RECOMMENDATION, THURSDAY.
BOARD MEMBER ASHTON FALLIN VOTED AGAINST THE MOTION BY JOEL PITTS TO DENY. PITTS COMPLAINED NO SITE PLAN OR EROSION PLAN HAD BEEN PRESENTED BY CITY OF REFUGE--AND THEREFORE THEY COULD DO ANYTHING THEY WANTED WITH THE LAND.
MS. FALLIN HAD MADE A MOTION TO REQUIRE A SITE PLAN AND SOIL EROSION PLAN BUT IT ENDED WITH A TIE VOTE--THEN PITTS MADE HIS MOTION.
ONCE THE THOMASTON ZONING BOARD MAKES A RECOMMENDATION THE ITEM GOES TO THE CITY COUNCIL FOR A PUBLIC HEARING.
CITY OF REFUGE DIRECTOR JEFF DEEL TOLD 101 NEWS REPORTS OF A HOMELESS SHELTER OR DRUG REHAB CENTER HAVE NO MERIT.
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