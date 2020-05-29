Friday, May 29, 2020

THOMASTON POLICEMAN FIRED

THOMASTON  POLICE CHIEF MIKE  RICHARDSON SAYS  A  PATROLMAN, 23  YEAR OLD  WALTER  NAVARRO HAS BEEN TERMINATED FOR  APPEARING  IN  BLACK FACE ON A  SOCIAL MEDIA POST WITH HIS  GIRL FRIEND. THE  CHIEF  SAID THE  PHOTO WAS MADE ABOUT  THREE  WEEKS  AGO  WHILE NAVARRO  WAS  WEARING  A  BLACK FACIAL CLEANSING MASK  AND  THE  PHOTO  MADE ITS  WAY  TO SOCIAL  MEDIA.

THE  CHIEF  TOLD   101  NEWS, NAVARRO, A LATINO OFFICER CONTACTED HIS  SUPERVISOR ABOUT THE POST WHO IN  TURN NOTIFIED THE  CHIEF  AND   AN  INVESTIGATION  WAS  CONDUCTED AND HE  WAS  DISMISSED.

CHIEF RICHARDSON SAID  CONDUCT OF  THIS  NATURE DOES NOT MEET THE  HIGH   STANDARDS OUR  AGENCY AND THIS  COMMUNITY  EXPECTS FROM OUR OFFICERS. NAVARRO HAD  BEEN WITH  THE P.D. ABOUT  TWO  YEARS AND THE  CHIEF STATED THERE HAVE NEVER  BEEN ANY COMPLAINTS ABOUT HIS  CONDUCT--HE JUST MADE A  BAD JUDGEMENT CALL.
Posted by WTGA AM & FM at 2:37 PM

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