THOMASTON POLICEMAN FIRED

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS A PATROLMAN, 23 YEAR OLD WALTER NAVARRO HAS BEEN TERMINATED FOR APPEARING IN BLACK FACE ON A SOCIAL MEDIA POST WITH HIS GIRL FRIEND. THE CHIEF SAID THE PHOTO WAS MADE ABOUT THREE WEEKS AGO WHILE NAVARRO WAS WEARING A BLACK FACIAL CLEANSING MASK AND THE PHOTO MADE ITS WAY TO SOCIAL MEDIA.
THE CHIEF TOLD 101 NEWS, NAVARRO, A LATINO OFFICER CONTACTED HIS SUPERVISOR ABOUT THE POST WHO IN TURN NOTIFIED THE CHIEF AND AN INVESTIGATION WAS CONDUCTED AND HE WAS DISMISSED.
CHIEF RICHARDSON SAID CONDUCT OF THIS NATURE DOES NOT MEET THE HIGH STANDARDS OUR AGENCY AND THIS COMMUNITY EXPECTS FROM OUR OFFICERS. NAVARRO HAD BEEN WITH THE P.D. ABOUT TWO YEARS AND THE CHIEF STATED THERE HAVE NEVER BEEN ANY COMPLAINTS ABOUT HIS CONDUCT--HE JUST MADE A BAD JUDGEMENT CALL.
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