THOMASTON POLICE OFFICER FIRED

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD 101 NEWS ONE OF HIS PATROL OFFICERS, 23 YEAR OLD WALTER NAVARRO HAS BEEN TERMINATED BECAUSE HE APPEARS IN A BLACK FACIAL CLEANING MASK ON A SOCIAL MEDIA POST WITH HIS GIRLFRIEND.
THE CHIEF SAID NAVARRO, A LATINO OFFICER CONTACTED HIS SUPERVISOR ABOUT THE POST WHO IN TURN NOTIFIED THE CHIEF. AN INVESTIGATION WAS CONDUCTED AND HE WAS DISMISSED -- CHIEF SAYING--CONDUCT OF THIS NATURE DOES NOT MEET THE HIGH STANDARDS OUR AGENCY AND OUR COMMUNITY EXPECTS FROM OUR OFFICERS.
CHIEF RICHARDSON TOLD US NAVARRO HAD BEEN WITH THE DEPARTMENT FOR ABOUT 2 YEARS AND THERE HAVE NEVER BEEN ANY COMPLAIANTS ABOUT HIS CONDUCT.
THE PHOTO OF NAVARRO WAS TAKEN ABOUT 3 WEEKS AGO BUT EVOLVED INTO A SOCIAL MEDIA POST BY ANOTHER OFFICER JUST RECENTLY. NAVARRO HAD POSTED COMMENTS CRITICAL OF MINNEAPOLIS POLICE FOR THE DEATH OF A BLACK MAN UNDER ARREST
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