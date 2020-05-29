Friday, May 29, 2020

THOMASTON POLICE OFFICER FIRED

THOMASTON  POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  TOLD  101 NEWS ONE OF  HIS  PATROL  OFFICERS,  23  YEAR OLD WALTER  NAVARRO  HAS BEEN  TERMINATED  BECAUSE HE  APPEARS IN A  BLACK FACIAL  CLEANING  MASK ON  A  SOCIAL MEDIA  POST  WITH  HIS  GIRLFRIEND.

THE CHIEF  SAID NAVARRO,  A LATINO OFFICER CONTACTED HIS  SUPERVISOR ABOUT  THE  POST WHO IN  TURN  NOTIFIED THE  CHIEF. AN INVESTIGATION  WAS  CONDUCTED AND  HE  WAS DISMISSED --  CHIEF SAYING--CONDUCT OF  THIS NATURE DOES NOT MEET  THE  HIGH  STANDARDS OUR  AGENCY  AND  OUR  COMMUNITY EXPECTS FROM OUR OFFICERS.

CHIEF RICHARDSON  TOLD  US  NAVARRO HAD  BEEN WITH  THE  DEPARTMENT  FOR  ABOUT   2  YEARS  AND  THERE HAVE NEVER BEEN ANY  COMPLAIANTS  ABOUT HIS CONDUCT.

THE PHOTO OF NAVARRO WAS  TAKEN  ABOUT   3  WEEKS AGO  BUT  EVOLVED INTO  A  SOCIAL MEDIA  POST  BY  ANOTHER OFFICER  JUST  RECENTLY. NAVARRO HAD POSTED  COMMENTS  CRITICAL OF MINNEAPOLIS POLICE FOR  THE  DEATH OF  A BLACK MAN  UNDER  ARREST
Posted by WTGA AM & FM at 11:34 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)