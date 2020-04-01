UPSON BOC MEETS--NO CURFEW

THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS APPROVED A RESOLUTION DECLARING A STATE OF HEALTH EMERGENCY DURING A CALLED MEETING WEDNESDAY--BUT DECLINED TO IMPOSE A CURFEW BASED ON A RECOMMENDATION BY SHERIFF DAN KILGORE.
INSTEAD, THE SHERIFF RECOMMENDED SOME TEETH IN THE RESOLUTION REGARDING GATHERINGS OF 10 PEOPLE OR MORE WITHOUT ADHERING TO SOCIAL DISTANCING.
THAT IS A VIOLATION PUNISHABLE BY A $1000 FINE OR UP TO 60 DAYS IN JAIL.
A DRAFT RESOLUTION 101 NEWS RECEIVED FROM THE COUNTY PRIOR TO THE MEETING CONTAINED WORDAGE RELATING TO IMPOSING A CURFEW BUT THE BOARD FOLLOWED THE RECOMMENDATION OF THE SHERIFF. COMMISSIONER JAMES ELLINGTON SAID HE'S BEEN A FENCE RIDER ON ESTABLISHING A CURFEW BUT THERE HAS BEEN NO RECOMMENDATION FROM HEALTH EXPERTS THAT A CURFEW WOULD CURB SPREAD OF THE CORONA VIRUS.
THE MEETING WAS AIRED ON YOUTUBE WITH COMMISSIONERS ALLEN, JONES AND WILDER SEATED APART IN THE MEETING CHAMBER AND ELLINGTON AND WATSON VIA VIDEO LINK.
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