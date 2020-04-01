Wednesday, April 1, 2020

UPSON BOC MEETS--NO CURFEW

THE  UPSON  COUNTY  BOARD OF  COMMISSIONERS  APPROVED  A  RESOLUTION  DECLARING  A  STATE OF  HEALTH  EMERGENCY  DURING  A  CALLED  MEETING  WEDNESDAY--BUT  DECLINED  TO  IMPOSE A CURFEW  BASED ON A  RECOMMENDATION  BY  SHERIFF  DAN  KILGORE.

INSTEAD, THE  SHERIFF RECOMMENDED  SOME  TEETH  IN  THE  RESOLUTION REGARDING  GATHERINGS  OF 10 PEOPLE OR  MORE  WITHOUT  ADHERING  TO  SOCIAL  DISTANCING.

THAT IS  A  VIOLATION  PUNISHABLE  BY  A $1000  FINE OR  UP  TO  60  DAYS  IN JAIL.

A  DRAFT RESOLUTION  101 NEWS  RECEIVED FROM THE COUNTY PRIOR  TO  THE  MEETING  CONTAINED  WORDAGE RELATING TO IMPOSING  A CURFEW BUT  THE BOARD FOLLOWED THE RECOMMENDATION OF THE SHERIFF. COMMISSIONER JAMES  ELLINGTON  SAID  HE'S BEEN  A FENCE RIDER ON ESTABLISHING A  CURFEW BUT  THERE HAS  BEEN  NO  RECOMMENDATION FROM  HEALTH EXPERTS THAT A CURFEW  WOULD CURB  SPREAD OF THE CORONA VIRUS.

THE  MEETING  WAS AIRED ON YOUTUBE WITH COMMISSIONERS ALLEN, JONES  AND  WILDER SEATED  APART  IN THE  MEETING  CHAMBER  AND ELLINGTON  AND  WATSON VIA  VIDEO  LINK.
Posted by WTGA AM & FM at 2:22 PM

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