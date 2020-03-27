CITY OF THOMASTON EMERGENCY DECLARATION

THE THOMASTON CITY COUNCIL HELD A CALLED MEETING FRIDAY TO DEAL WITH THE COVID-19 VIRUS ISSUE AND DRAFTED A STATE OF EMERGENCY RESOLUTION/ORDIANCE.
COUNCIL STOPPED SHORT OF IMPOSING A CURFEW AS OTHER COMMUNITIES BUT AIMED AT CREATING A GREATER AWARENESS OF THE DANGERS OF THE VIRUS.
IT WILL BE IMPLEMENTED IN THE NEXT FEW DAYS AFTER THE MAYOR SIGNS-IT.
SINCE SEVERAL OUTBREAKS AROUND THE STATE STARTED IN CHURCHES''''
IT RECOMMENDS NO GROUPS OF 10 PERSONS OR MORE ,INCLUDING CHURCHES . RESTAURANTS LIMITED TO TAKE-OUT OR DELIVERY AND ALCOHOL COULD BE INCLUDED, AND ESSENTIAL BUSINESSES SUCH AS GROCERY STORES AND DRUG STORES MUST IMPOSE SOCIAL DISTANCING FOR CUSTOMERS.
MAYOR J.D. STALLINGS TOLD 101 NEWS AFTER THE MEETING, SO FAR THOMASTONIANS HAVE BEEN COOPERATING.
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