Friday, March 27, 2020

CITY OF THOMASTON EMERGENCY DECLARATION

THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL HELD  A  CALLED  MEETING  FRIDAY  TO  DEAL  WITH  THE  COVID-19  VIRUS  ISSUE  AND  DRAFTED A  STATE OF  EMERGENCY  RESOLUTION/ORDIANCE.

COUNCIL  STOPPED  SHORT OF  IMPOSING  A  CURFEW  AS  OTHER  COMMUNITIES   BUT    AIMED  AT  CREATING  A  GREATER  AWARENESS  OF  THE DANGERS  OF  THE  VIRUS.

IT  WILL BE IMPLEMENTED    IN  THE  NEXT   FEW  DAYS  AFTER  THE  MAYOR   SIGNS-IT.
SINCE  SEVERAL  OUTBREAKS  AROUND  THE  STATE STARTED IN  CHURCHES''''
IT RECOMMENDS  NO GROUPS OF   10  PERSONS  OR  MORE ,INCLUDING  CHURCHES . RESTAURANTS  LIMITED  TO  TAKE-OUT OR  DELIVERY AND  ALCOHOL  COULD  BE INCLUDED, AND ESSENTIAL BUSINESSES  SUCH  AS  GROCERY STORES AND  DRUG  STORES MUST IMPOSE  SOCIAL  DISTANCING FOR  CUSTOMERS.

MAYOR J.D. STALLINGS  TOLD   101 NEWS  AFTER  THE  MEETING, SO FAR THOMASTONIANS  HAVE  BEEN COOPERATING.
Posted by WTGA AM & FM at 4:18 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)