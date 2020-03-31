CITY OF THOMASTON, COUNTY OF UPSON TO IMPOSE A CURFEW

BECAUSE OF COVID-19 THE CITY OF THOMASTON AND COUNTY OF UPSON ARE PLANNING TO IMPOSE A CURFEW, SHORTLY, MOST LIKELY 9 PM TO 5 AM, THE SAME AS GRIFFIN AND SPALDING COUNTY.
IT WAS DISCUSSED TUESDAY AFTERNOON BY CITY AND COUNTY OFFICIALS DURING A CONFERENCE CALL INVOLVING URMC, UPSON EMA, UPSON COUNTY HEALTH DEPARTMENT, THOMASTON POLICE AND UPSON SHERIFF, CITY OF THOMASTON AND UPSON COUNTY MANAGER, AND IDA-- A CONFERENCE CALL HOSTED BY THE COUNTY COMMISSION CHAIRMAN.
AFTER THE CONFERENCE CALL CITY AND COUNTY OFFICIALS SAT DOWN WITH THE POLICE CHIEF AND SHERIFF TO MAP OUT SPECIFICS.
No comments:
Post a Comment