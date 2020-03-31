Tuesday, March 31, 2020

CITY OF THOMASTON, COUNTY OF UPSON TO IMPOSE A CURFEW

BECAUSE OF COVID-19 THE CITY OF THOMASTON AND COUNTY OF UPSON ARE  PLANNING TO IMPOSE A CURFEW, SHORTLY,  MOST LIKELY 9 PM TO 5 AM, THE  SAME AS GRIFFIN AND SPALDING COUNTY.

IT WAS DISCUSSED TUESDAY AFTERNOON BY CITY AND COUNTY OFFICIALS  DURING A  CONFERENCE CALL INVOLVING URMC, UPSON  EMA, UPSON  COUNTY  HEALTH  DEPARTMENT, THOMASTON POLICE  AND  UPSON  SHERIFF, CITY OF THOMASTON  AND  UPSON  COUNTY  MANAGER, AND  IDA-- A CONFERENCE  CALL HOSTED BY THE COUNTY COMMISSION CHAIRMAN.

AFTER THE CONFERENCE CALL CITY  AND COUNTY OFFICIALS SAT DOWN WITH  THE POLICE CHIEF AND  SHERIFF TO MAP OUT SPECIFICS.
Posted by WTGA AM & FM at 3:27 PM

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