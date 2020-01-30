DAVID SCOTT BACHELOR GUILTY ON ALL COUNTS IN UPSON CO.

DAVID SCOTT BACHELOR FOUND GUILTY ON ALL COUNTS IN UPSON SUPERIOR COURT THURSDAY AFTERNOON AND SENTENCED TO TWO LIFE TERMS ON THE FIRST TWO COUNTS OF RAPE AND INCEST.
DURING SENTENCING JUDGE FLETCHER SAMS TOLD BACHELOR--BASED ON THE EVIDENCE I HAVE SEEN YOU ARE A PREDATOR. AND ONCE OUT OF JAIL BACHELOR IS BANISHED FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT.
BACHELOR WAS SERVING 18 YEARS IN PRISON FOR CHILD COMPUTER PORN WHEN HIS DAUGHTER CAME FOWARD WITH OTHER ALLEGATIONS--COUNTS OF RAPE, INCEST, AGGREVATED SEXUAL BATTERY, AGGREVATED CHILD MOLESTATION AND SEXUAL BATTERY AGAINST A CHILD UNDER 16. HIS DAUGHTER NOW 15 TOOK THE STAND AND TESTIFIED AGAINST BACHELOR.
CHIEF ASSISTANT D.A. MARIE GREENE BRODER AND ASSISTANT D.A. ASHTON FALLIN PROSECUTED THE CASE.
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