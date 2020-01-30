Thursday, January 30, 2020

DAVID SCOTT BACHELOR GUILTY ON ALL COUNTS IN UPSON CO.

DAVID  SCOTT  BACHELOR  FOUND  GUILTY  ON  ALL  COUNTS  IN  UPSON  SUPERIOR  COURT  THURSDAY  AFTERNOON  AND  SENTENCED  TO  TWO LIFE  TERMS ON THE  FIRST  TWO  COUNTS OF  RAPE  AND INCEST.

DURING  SENTENCING  JUDGE FLETCHER  SAMS  TOLD  BACHELOR--BASED ON  THE  EVIDENCE  I  HAVE   SEEN  YOU  ARE A  PREDATOR.  AND ONCE OUT OF  JAIL  BACHELOR   IS   BANISHED  FROM  THE  GRIFFIN JUDICIAL  CIRCUIT.

BACHELOR WAS  SERVING  18  YEARS IN  PRISON  FOR  CHILD  COMPUTER PORN  WHEN  HIS  DAUGHTER  CAME  FOWARD  WITH  OTHER  ALLEGATIONS--COUNTS OF  RAPE, INCEST, AGGREVATED SEXUAL  BATTERY, AGGREVATED  CHILD MOLESTATION AND  SEXUAL BATTERY AGAINST  A  CHILD  UNDER   16. HIS  DAUGHTER  NOW   15  TOOK  THE  STAND AND TESTIFIED  AGAINST  BACHELOR.

CHIEF ASSISTANT  D.A. MARIE  GREENE  BRODER  AND  ASSISTANT D.A. ASHTON  FALLIN PROSECUTED  THE  CASE.

Posted by WTGA AM & FM at 4:52 PM

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