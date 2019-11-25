UPSON COUNTY MAN SHOT

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS A MAN HAS BEEN CHARGED WITH AGGREVATED ASSAULT AFTER HE ALLEGEDLY SHOT ANOTHER MAN ABOUT TWO DOZEN TIMES IN THE BACK AND ARM WITH BIRDSHOT FROM A 16 GAUGE SHOTGUN.
28-YEAR OLD SHANE GREGORY BLACK OF 1040 JEFF DAVIS ROAD HAD SOLD A MOTOR FOR $200 TO 54 YEAR OLD BENAJAH ROSS WAINWRIGHT—BUT WAINWRIGHT SAID THE MOTOR WAS MISSING WHEN HE CAME BACK TO CHECK ON IT AND BLACK ALLEGEDLY SHOT HIM AND TOLD HIM TO LEAVE OR HE WOULD SHOOT HIM AGAIN.
WAINWRIGHT TOLD DEPUTIES HE THOUGHT HIS ARM WAS GOING TO FALL OFF BUT HE DROVE OFF AND WAS TREATED AT THE E.R. WHERE DEPUTIES LOCATED HIM.
BLACK HAS BEEN BOOKED FOR AGGREVATED ASSAULT.
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