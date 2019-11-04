TUESDAY NOV. 5TH ELECTION DAY IN GA.

TUESDAY, NOV. 5TH IS ELECTION DAY IN GEORGIA WITH THE POLLS OPEN 7AM TILL 7PM.
FOR MAYOR CITY OF THOMASTON, INCUMBENT J.D. STALLINGS AND CHALLENGER JOLEE BENTON
MAYOR OF GRIFFIN, CITY COMMISSIONER DOUG HOLBERG AND DI-OOD AMIN. DISTRICT TWO GRIFFIN COMMISSIONER INCUMBENT CORA FLOWERS AND RONNIE LOWE
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IN SPALDING A COUNTY WIDE EDUCATION SPLOST VOTE
IN PIKE COUNTY FOR DISTRICT 3 COUNTY COMMISSIONER—ROBBY KENDRICK, JEROME FINLEY, MISTY MEEKS, AND JASON PROCTOR.
CITY OF ZEBULON COUNCIL DISTRICT 2 —MIKE BEREZ AND ANTHONY NALLS, DUSTRICT ONE INCUMBENT DAVID WOODS OPPOSED BY CLAUDE HOLLIS.
CITY OF CONCORD VOTING ON ALCOHOL BY THE DRINK
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